देवगडात प्रशासनाची धावपळ
देवगड ः येथे तहसीलदार कार्यालयात निवडणूक निर्णय अधिकारी नितीन राऊत यांनी आढावा घेतला.
निवडणूक पार्श्वभूमी ः निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून आढावा
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १४ ः जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक घोषित होताच तालुका प्रशासनाच्या वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी नितीन राऊत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी आज येथील तहसीलदार कार्यालयात आढावा घेत काही मार्गदर्शक सुचना केल्या.
तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर श्री. राऊत यांनी येथील तहसीलदार कार्यालयात आज आढावा बैठक घेतली. यावेळी तहसीलदार रमेश पवार, निवासी नायब तहसीलदार विवेक शेट, निवडणूक नायब तहसीलदार छाया आखाडे, पुरवठा निरिक्षण अधिकारी एस. डी. गुट्टे आदी प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूकीचे कामकाज सुरळितपणे पार पडण्याकरिता विविध प्रकारची २९ पथके तयार करण्यात आली आहेत. या पथकामध्ये नायब तहसीलदार दर्जाचे अधिकारी पथक प्रमूख म्हणून कामकाज पाहणार आहेत. प्रत्येक पथकात सहायक महसूल अधिकारी, मंडळ अधिकारी, महसूल सहायक, ग्राममहसूल अधिकारी, महसूलसेवक आणि शिपाई आदी कर्मचार्यांचा समावेश असेल. यावेळी श्री. राऊत यांनी प्रत्येक पथकाच्या कामकाजाबाबत सुचना देत पुर्व तयारीचा आढावा घेतला. निवडणूक सुरळितपणे पार पडण्यासाठी आवश्यक सुचना देत मार्गदर्शन केले.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूका घोषित झाल्यामुळे एकीकडे राजकीय पक्षांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली असतानाच दुसरीकडे प्रशासनाच्याही बैठकांचा सिलसिला सुरू झाला आहे. मतदानयंत्रे येथील तहसील कार्यालयात येऊन दाखल झाली असून कडेकोट बंदोबस्तामध्ये ती ठेवण्यात आली आहेत. निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. निवडणूकीच्या अनुषंगाने कामकाज सुरू झाले आहे.
