परशुराम डोंगरावर भीषण वणवा
चिपळूण ः परशुराम डोंगरावर लागलेला वणवा.
परशुराम डोंगरावर भीषण वणवा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १५ ः : तालुक्यातील परशुराम डोंगरावर आज सायंकाळी भीषण वणवा लागला. या आगीत मोठ्या प्रमाणात जंगल पेटल्याने संपूर्ण परिसरात धुराचे प्रचंड लोट पसरले होते. या वणव्यामुळे शेकडो झाडे, झाडीझुडपे, गवत तसेच मौल्यवान वनसंपदा जळून खाक झाली आहे. दरम्यान, वारंवार लागणाऱ्या वणव्यांमुळे निसर्गाचा होत असलेला ऱ्हास पाहता निसर्गप्रेमी आणि पर्यावरणप्रेमींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. वणवे रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी यावेळी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
