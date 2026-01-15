यंदा भाताला क्विंटलला २,३६९ रुपये दर
क्विंटलला २ हजार ३६९ भाताचा दर
बाबाजी जाधव ः वेरळ येथे भातखरेदी केंद्र सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. १५ : खेड तालुका सहकारी खरेदी-विक्रीसंघामार्फत यंदा शेतकऱ्यांच्या भातखरेदीसाठी २ हजार ३६९ रुपये प्रतिक्विंटल दर निश्चित करण्यात आला असून, तालुक्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन संघाचे अध्यक्ष बाबाजी जाधव यांनी केले आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्कर्षासाठी संघ कटिबद्ध असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. तालुक्यातील वेरळ येथे असलेल्या संघाच्या गोदामात खेड तालुका सहकारी खरेदी-विक्रीसंघाचे भातखरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. या केंद्राचे उद्घाटन संघाचे अध्यक्ष बाबाजी जाधव, उपाध्यक्ष अरविंद आंब्रे, संचालक व व्यवस्थापक सचिन कुळे यांच्या उपस्थितीत झाले. या वेळी जाधव म्हणाले, संघामार्फत शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती साधण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. यंदाही शेतकऱ्यांकडून भातखरेदी करण्यात येणार असून, शासनाने निश्चित केलेल्या योग्य दराने खरेदी केली जाणार आहे. भातखरेदीसाठी खरीप २०२५-२६ पिकपेरा नोंद असलेला सातबारा उतारा, आधारकार्ड व बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत आवश्यक असल्याची माहिती देण्यात आली. भातखरेदीची रक्कम मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत थेट शेतकऱ्यांच्या बँकखात्यात जमा केली जाणार आहे. या प्रसंगी शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या पिकपेरा नोंदणीसंदर्भातील अडचणींबाबत उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे संपर्क साधून चर्चा करण्यात आली.
या प्रसंगी विष्णू मोरे, शेखर दळवी, शामराव मोरे, प्रकाश कडू, प्रफुल्ल मोरे, सुजित भुवड, अंकुश कदम, विश्वास सुर्वे, उज्ज्वला कदम, तुषार कारंजकर, माजी सभापती विजय कदम तसेच तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
