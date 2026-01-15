फणसगाव विद्यालयात व्यवसाय, परीक्षांचे धडे
wt1510.jpg
17961
फणसगाव ः महेश सावंत यांनी विद्यार्थ्यांना व्यवसाय मार्गदर्शन केले.
फणसगाव विद्यालयात
व्यवसाय, परीक्षांचे धडे
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १५ : फणसगाव विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज येथे शिक्षकांचा सत्कार समारंभ, विद्यार्थ्यांना व्यवसाय मार्गदर्शन व सत्कार असे कार्यक्रम पार पडले. ध्रुव अॅकॅडमीच्या वतीने विद्यार्थ्यांना व्यवसाय मार्गदर्शन करण्यात आले.
कार्यक्रमाचे अध्यक्ष दिलीप नारकर, जनजागृती सेवा संस्थेचे अध्यक्ष गुरुनाथ तिरपणकर, विद्यालयाच्या माजी विद्यार्थिनी श्रावणी मदभावे, सिटीजन वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव व उद्योजक राजेंद्र नरसाळे, सचिव संदेश नारकर यांनी मनोगते व्यक्त केली. यावेळी प्रा. अनुश्री नारकर, मुख्याध्यापक विजय पाटील, शिक्षिका अरुंधती गोखले, प्राध्यापिका ज्योत्स्ना कदम, प्रा. आशिष ढेकणे, प्रा. विनायक जमदाडे, पोलिसपाटील सुरेश पाटील, समाजसेवक मिलिंद सोमले यांचा तिरपणकर व अन्य मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला.
ध्रुव अकादमीतर्फे महेश सावंत यांनी नोकरी-व्यवसाय व स्पर्धा परीक्षांबाबत मार्गदर्शन केले. यावेळी तळेरे पंचक्रोशी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उदय दुधवडकर, संतोष चव्हाण, विजय नारकर, उंडील सरपंच प्रियंका सरवणकर, प्रा. जानवी नारकर, तंटामुक्ती अध्यक्ष बाळा नर, भाई नारकर, श्री. देवळेकर आदी उपस्थित होते.
प्रास्ताविक मुख्याध्यापक विजय पाटील यांनी, सूत्रसंचलन सतीश गावकर यांनी केले. आभार प्राजक्ता नलवडे यांनी मानले.
