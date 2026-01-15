नाचणे येथील वेधशाळा विद्यार्थी, विज्ञानप्रेमींना खुली
नाचणे वेधशाळा विद्यार्थी, विज्ञानप्रेमींना खुली
आज १५१वा स्थापना दिवस; कामकाजाची मिळणार माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १६ : शहरातील साळवी स्टॉप नाचणे रोड येथील पवनसूचक वेधशाळा (विंड ऑब्झर्व्हेटरी) येथे भारतीय हवामानशास्त्र विभागातर्फे उद्या (ता. १६) १५१वा स्थापना दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. या दिनाचे औचित्य साधून वेधशाळा एक दिवस सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत विद्यार्थी, विज्ञानप्रेमी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुली ठेवण्यात येणार आहे.
भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या महत्त्वाच्या केंद्रांपैकी एक असलेली रत्नागिरी येथील पवनसूचक वेधशाळा गेल्या दीडशे वर्षांहून अधिक काळ हवामान निरीक्षणाचे मोलाचे कार्य करत आहे. या वेधशाळेतून वाऱ्याची दिशा व वेग, तापमान, आर्द्रता, पर्जन्यमान आदी हवामानविषयक विविध घटकांचे अचूक निरीक्षण व नोंद केली जाते. मिळालेली ही माहिती हवामान अंदाज, आपत्ती व्यवस्थापन, शेती, मासेमारी तसेच नागरी सुरक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. स्थापना दिनानिमित्त येणाऱ्या अभ्यागतांना वेधशाळेतील विविध उपकरणांची प्रत्यक्ष पाहणी करता येणार असून, त्या उपकरणांचे कार्य कसे चालते, निरीक्षणे कशी नोंदवली जातात तसेच हवामानाचा अंदाज कसा तयार केला जातो याची सविस्तर माहिती तज्ज्ञांकडून दिली जाणार आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांसाठी ही भेट अत्यंत शैक्षणिक आणि ज्ञानवर्धक ठरणार आहे.
याबाबत माहिती देताना रत्नागिरी वेधशाळेचे प्रभारी अधिकारी राजेश सोनार यांनी सांगितले, ‘विद्यार्थ्यांमध्ये हवामानशास्त्राबाबत कुतूहल निर्माण व्हावे आणि विज्ञानाकडे पाहण्याची दृष्टी विकसित व्हावी, या उद्देशाने वेधशाळा स्थापनादिनी सर्वांसाठी खुली ठेवण्यात येत आहे.’ नागरिकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा.
