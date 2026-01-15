विज्ञान प्रदर्शनात विद्यार्थ्यांची छाप
चेंदवण ः विज्ञान मॉडेल प्रदर्शनाचे उद्घाटन करताना शाळा समिती अध्यक्ष देवेंद्र नाईक. बाजूला रश्मी नाईक व इतर मान्यवर. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
विज्ञान प्रदर्शनात विद्यार्थ्यांची छाप
चेंदवण प्रशालेचा उपक्रम; विविध प्रतिकृतींचे शिक्षक, पालकांकडून कौतुक
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १५ ः विज्ञान प्रदर्शनात मांडलेला प्रत्येक प्रकल्प विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेचे, कष्टाचे आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे जिवंत उदाहरण आहे, असे प्रतिपादन चेंदवण माजी सरपंच तथा शाळा समिती अध्यक्ष देवेंद्र नाईक यांनी केले.
चेंदवण शिक्षणोत्तेजक मंडळ, मुंबई संचलित श्री देवी माऊली माध्यमिक विद्यालय, चेंदवण येथे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांपैकी विज्ञान प्रदर्शन मोठ्या उत्साहात झाले. या विज्ञान मॉडेल प्रदर्शनाची संकल्पना विज्ञान शिक्षिका उर्मिला गवस यांनी मांडली. विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, कल्पकता व नवसर्जनशीलता रुजविण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात आला.
उद्घाटन श्री. नाईक यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी संजय नाईक, रश्मी नाईक, गोविंद भरडकर, रुपेश खडपकर, उदय खडपकर, कवठी गावच्या उपसरपंच ऋतुजा खडपकर, विनिता मेस्त्री, राजश्री धुमाळ, प्रवीण भरडकर आदी उपस्थित होते.
या प्रदर्शनात विद्यार्थ्यांनी विज्ञानाशी संबंधित विविध उपयुक्त व कल्पक मॉडेल सादर करून आपली वैज्ञानिक जाणीव व सर्जनशीलता दाखवून दिली. पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत, आरोग्य, तंत्रज्ञान, शाश्वत शेती, डिजिटल इंडिया यांसारख्या विषयांवर आधारित प्रयोगांनी उपस्थितांचे विशेष लक्ष वेधले. प्राथमिक शाळा चेंदवण क्र. १, श्री देवी माऊली माध्यमिक विद्यालय, चेंदवण येथील विद्यार्थ्यांनी या प्रदर्शनास भेट देऊन माहिती घेतली. विज्ञान शिक्षिका उर्मिला गवस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमाचे मान्यवरांनी कौतुक केले.
