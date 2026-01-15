१७ जानेवारीला रौप्य महोत्सव
देऊड विद्यालयाचा
उद्या रौप्यमहोत्सव
रत्नागिरी : देऊड येथील श्री स्वामी समर्थ माध्यमिक विद्यालयाला २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त शनिवारी (ता. १७) रौप्य महोत्सवी सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष, माजी प्राचार्य शशिकांत नलावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा सोहळा होत आहे. या वेळी पालकमंत्री उदय सामंत, कोकण विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार निरंजन डावखरे, आमदार शेखर निकम, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी दीपक मेंगाणे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार आदी उपस्थित राहणार आहेत. या वेळी स्मरणिका प्रकाशन, देणगीदार, मान्यवर व गुणवंतांचा सत्कार, शालेय विद्यार्थ्यांचे विविध गुणदर्शन व श्री स्वामी समर्थ माध्यमिक विद्यालय माजी विद्यार्थी संघ व सांस्कृतिक कलामंच निर्मित दोनअंकी सामाजिक नाटक ‘अति पण किती’ हा नाट्यप्रयोग होणार आहे.
