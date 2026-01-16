जानवली नदीपात्रात बंधारा उभारा ः वैभव मालंडकर
18137
जानवली नदीपात्रात बंधारा
उभारा : वैभव मालंडकर
नगराध्यक्ष पारकर यांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १६ : शहरातील गणपती साना येथील जानवली नदीपात्रात बंधारा उभारावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते वैभव मालंडकर यांनी केली आहे. श्री. मालंडकर यांनी याबाबत नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांना निवेदन दिले. यावेळी नीलेश पवार, नयन यादव, प्रथमेश परब, तुषार गोळवणकर आदी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, गडनदीच्या धर्तीवर जानवली नदीपात्रात बंधारे होणे आवश्यक आहे. या नदीपात्रात बंधारा नसल्याने मे महिन्यात या भागात पाणी टंचाईची स्थिती निर्माण होते. जर बंधारा झाला तर या भागातील विहिरींना मुबलक पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच बंधाऱ्यात पाणीसाठा झाला तर बोटिंग सुविधाही सुरू करणे शक्य होणार आहे.
