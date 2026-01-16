-नगरपालिकेप्रमाणेच शिवसेना-भाजपा युती
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक--------लोगो
नगरपालिकेप्रमाणेच शिवसेना-भाजप युती?
गृहराज्यमंत्री कदम यांच्या भूमिकेकडे लक्ष ; इच्छुकांची भाऊगर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. १६ : नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत खेडमध्ये शिवसेनेने (शिंदे गट) निर्विवाद वर्चस्व राखले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीतही तीच पुनरावृत्ती करण्यासाठी दापोली तालुक्यात गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याकडून सावध पावले उचलली जात आहेत. या वेळीही नगरपालिकेप्रमाणेच शिवसेना व भाजप युतीची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी शिवसेनेतील इच्छुकांच्या मुलाखती स्वतः गृहराज्यमंत्री योगेश कदम घेणार आहेत. प्रत्येक जागेवर इच्छुकांची संख्या अधिक आहे. युती झाल्यास भाजपला किती जागा सोडण्यात येणार आणि उर्वरित जागांवर शिवसेनेकडून कोणाला उमेदवारी मिळणार, याबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता आहे. २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर दापोली तालुक्यातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. गृहराज्यमंत्री कदम यांनी दापोली-खेड-मंडणगड विधानसभा मतदार संघात शिवसेना पक्ष मजबूत केला आहे. महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्ष ठाकरे शिवसेनेतील मोहोरे शिवसेनेत दाखल झाल्यामुळे नेतृत्वाचा अभाव ही विरोधकांची मोठी अडचण आहे. त्यामुळे शिंदे शिवसेनेत इच्छुकांची संख्या वाढलेली आहे.
चौकट
राष्ट्रवादीच्या समावेशावर प्रश्नचिन्ह
दापोली तालुक्यात सहा जिल्हा परिषद व १२ पंचायत समिती गण असून, यापैकी काही जागा भाजपला सोडल्या जाण्याची शक्यता आहे; मात्र, नेमक्या किती व कोणत्या जागा याबाबत अंतिम निर्णय मंत्री कदम घेणार आहेत तसेच महायुतीतील मित्रपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसला या निवडणुकीत सामावून घेतले जाणार का? याबाबतही निर्णय प्रलंबित आहे.
