असलदे ''स्वामी समर्थ''तर्फे दिनदर्शिकेचे अनावरण
swt161.jpg
18170
अक्कलकोट : येथे दिनदर्शिकेचे प्रकाशन करताना स्वामी भक्त.
असलदे ‘स्वामी समर्थ’तर्फे
दिनदर्शिकेचे अनावरण
सकाळ वृत्तसेवा
नांदगाव, ता. १६ : श्री स्वामी समर्थ महाराज सामाजिक सेवा ट्रस्ट, असलदे (ता. कणकवली) यांच्या वतीने नवीन वर्षाच्या कॅलेंडर व डायरीचे अनावरण अक्कलकोट येथे करण्यात आले.
अक्कलकोट नगरीत सर्व स्वामी भक्तांच्या उपस्थितीत स्वामी भक्त नंदकुमार पेडणेकर यांच्या हस्ते कॅलेंडर व डायरीचे प्रकाशन करण्यात आले, अशी माहिती ट्रस्टचे संस्थापक-अध्यक्ष सचिन लोके यांनी दिली. अक्कलकोट स्वामी समर्थ समाधी मठ येथे पार पडलेल्या या कार्यक्रमाला चोळाप्पा महाराजांचे पाचवे वंशज, वेदशास्त्रनिपुण श्री अन्नू महाराज, वटवृक्ष देवस्थानचे अध्यक्ष महेश इंगळे, प्रथमेश इंगळे, अक्कलकोट अन्नक्षेत्र ट्रस्टचे कार्याध्यक्ष अमोलराजे भोसले यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी उपस्थित सर्व स्वामी भक्तांना स्वामी समर्थांचे कॅलेंडर व डायरी भेट म्हणून देण्यात आली. कार्यक्रमास कोकण कट्टाचे अजितकुमार पितळे, छोटा काश्मीर आरे कॉलनी मठाचे अशोक गुराम, ट्रस्टचे सचिव प्रशांत साटम, खजिनदार ज्योती जाधव, विश्वस्त प्रकाश जोईल, मधुसुधन भडसाळे, प्रकाश पावसकर, तात्या निकम यांच्यासह स्वामी भक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. भविष्यात स्वामीसेवेत सातत्याने कार्य करत अनाथांची सेवा तसेच दीनदुबळ्यांना मदत करण्यासाठी ट्रस्ट सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे आश्वासन अध्यक्ष सचिन लोके यांनी दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.