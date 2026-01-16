अभिषेक डिके १०० मीटर धावणेत प्रथम
सावर्डे : अभिषेकला पदक देऊन गौरवताना स्पर्धेचे संयोजक.
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. १६ : संगमेश्वर तालुक्यातील धामापूर येथील अभिषेक डिके याने जिल्हास्तरीय दिव्यांग मुला-मुलींच्या क्रीडा स्पर्धेत १०० मीटर धावणे या क्रीडाप्रकारात अस्थिव्यंग गटातून प्रथम क्रमांक पटकावला. अभिषेक हा पांडुरंग गोविंद महाडिक माध्यमिक विद्यालयाचा दहावीचा विद्यार्थी आहे.
जिल्हा समाजकल्याण विभाग, जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग व जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांच्यावतीने आयोजित जिल्हास्तरीय दिव्यांग मुला-मुलींच्या क्रीडा स्पर्धा पार पडल्या. अभिषेकने १०० मीटर धावणे या क्रीडाप्रकारात अस्थिव्यंग गटातून प्रथम क्रमांक पटकावत जिल्ह्यातील १७ स्पर्धकांमधून अव्वल स्थान मिळवले. त्याला क्रीडाशिक्षक कोदारे यांचेही विशेष मार्गदर्शन लाभले. संस्थेचे कार्याध्यक्ष आमदार शेखर निकम, सचिव महेश महाडिक, संस्था संचालक मंडळ, शालेय समितीचे चेअरमन संभाजी महाडिक, मुख्याध्यापक चंदनशिवे, पवार, बिजम, खानविलकर, संजय चव्हाण यांनी अभिषेकचे हार्दिक अभिनंदन केले. अभिषेकच्या या यशामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांमध्ये क्रीडाक्षेत्रात नवी ऊर्जा निर्माण झाली.
