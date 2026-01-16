‘आयआयए’ची आज कुडाळात प्रथमच सभा
‘आयआयए’ची आज
कुडाळात प्रथमच सभा
कुडाळ, ता. १६ ः इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स (आयआयए) रत्नागिरी–सिंधुदुर्ग केंद्राची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिली सभा ‘आरंभ’ या नावाने उद्या (ता.१७) येथील वासुदेवानंद हॉलमध्ये आयोजित केली आहे. ही सभा सकाळी १० ते दुपारी २ या वेळेत होणार असल्याची माहिती प्रसिद्धी पत्रकात दिली आहे.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स (आयआयए) रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग केंद्राचे उद्घाटन नुकतेच रत्नागिरी येथे झाले. या कार्यक्रमास ‘आयआयए’ महाराष्ट्र चॅप्टरचे चेअरमन संदीप प्रभू, संयुक्त सचिव उपेंद्र पंडित, मानद मार्गदर्शक संतोष तावडे, केंद्राचे पदाधिकारी व सभासद, तसेच रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वास्तुविशारद, सरकारी अधिकारी, अभियंते, बांधकाम क्षेत्रातील मान्यवर सदस्य व संबंधित क्षेत्रातील व्यक्ती उपस्थित राहणार आहेत. विविध प्रकाशने, व्याख्याने, कार्यशाळा आदी उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रबोधनाचे कार्य हे केंद्र करणार आहे. शहर विकास, नियमावली, विविध बांधकाम योजना व पायाभूत सुविधा या विषयांवर शासनाशी वेळोवेळी समन्वय साधत कोकणच्या विकासासाठीही ही संस्था सक्रिय राहणार आहे. या सभेच्या निमित्ताने कोकणातील वास्तू व निसर्ग या विषयांवर आधारित दोन विशेष व्याख्याने आयोजित करण्यात आली आहेत. यामध्ये ‘सीडको’चे माजी मुख्य आर्किटेक्ट दिनकर सामंत तसेच ‘कोनबॅक’ संस्थेचे संजीव कर्पे हे मार्गदर्शन करणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.