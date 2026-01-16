मालवणात मोकाट गुरांचा प्रश्न ऐरणीवर
18195
मालवणात मोकाट गुरांचा प्रश्न ऐरणीवर
आंदोलनाचा इशारा, पालिकेकडे उपाययोजनांची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १५ : शहरातील दांडी भागात तसेच संपूर्ण शहरात मोकाट गुरांचा संचार मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, यामुळे नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत मालवण पालिका प्रशासनाचे वारंवार लक्ष वेधूनही कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे याप्रश्नी लक्ष घालून तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी दांडी येथील नागरिक व पर्यटन व्यावसायिक रश्मीन रोगे यांनी पालिकेच्या नगराध्यक्षा ममता वराडकर व उपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
१५ दिवसांत उपाययोजना न झाल्यास नाईलाजाने सुरक्षित स्थळ म्हणून मला कुटुंबासह नगरपालिकेत स्थलांतर करावे लागेल, असा इशाराही दिला आहे. शहरात मोकाट गुरांचा वावर वाढला आहे. दांडी भागात मोकाट गुरांमुळे नागरिकांना घरी देखील असुरक्षितता वाटत आहेत. ही मोकाट गुरे कधीही थेट घरात प्रवेश करतात. गेली चार वर्षे येथील पालिकेतील प्रशासकीय राजवटीत याबाबतचे फोटो आणि व्हिडिओ क्लिप प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. तसेच अनेकदा पाठपुरावा केला. मात्र, पालिकेकडून या समस्येचे निराकरण केलेले नाही. प्रदीर्घ प्रशासकीय राजवटीनंतर लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यामुळे या समस्येचा गांभीर्याने विचार त्यांच्याकडून होऊन मोकाट गुरांच्या प्रश्नी योग्य उपाययोजना केल्या जातील, अशी आशा आहे. यासाठी १५ दिवसांची मुदत देत आहे. मात्र, उपाययोजना न झाल्यास नाईलाजाने सुरक्षित स्थळ म्हणून माझ्या कुटुंबासह नगरपालिकेत स्थलांतर करावे लागेल, त्यास सर्वस्वी नगरपालिका जबाबदार राहील, असे रोगे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
-------------
कोट
मोकाट गुरांचा शहरातील संचार व त्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास याबाबत आम्ही गांभीर्याने लक्ष देत आहोत. त्याबाबत योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील.
- ममता वराडकर, नगराध्यक्षा, मालवण
-------------
मालवणातील मोकाट गुरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित मालकांमध्ये जनजागृतीसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
- दीपक पाटकर, उपनगराध्यक्ष, मालवण
