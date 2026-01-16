पावस-६० हजार विद्यार्थ्यांची स्वामी मंदिराला भेट
स्वामी मंदिराला ६० हजार विद्यार्थ्यांची भेट
पावसमध्ये शालेय सहली; गणेशगुळे, पूर्णगड किल्ला, सुरूबनाचेही आकर्षण
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. १६ ः शालेय अभ्यासक्रमासोबत विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभवातून ज्ञान मिळावे, या उद्देशाने राज्यभरातील शाळांकडून शैक्षणिक सहलींचे आयोजन केले जाते. या सहलींमध्ये धार्मिक, ऐतिहासिक व निसर्गसंपन्न स्थळांना भेटी दिल्या जातात. याच अनुषंगाने रत्नागिरी तालुक्यातील पावस येथील स्वामी स्वरूपानंद समाधी मंदिर हे गेल्या दोन महिन्यांत शालेय सहलींसाठी प्रमुख आकर्षण ठरले आहे. या कालावधीत सुमारे ७०० शाळांमधील जवळपास ६० हजार विद्यार्थ्यांनी येथे दर्शन घेत परिसराची माहिती जाणून घेतली.
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून पावस येथील समाधी मंदिराला आवर्जून भेट देण्यासाठी सहली येत आहेत. यासोबतच गणपतीपुळे येथील श्री गणेश मंदिर व समुद्रकिनारा, पूर्णगड येथील ऐतिहासिक किल्ला तसेच गावखडी येथील सुरूबन व समुद्रकिनारा या ठिकाणांचाही सहलीत समावेश असतो. शाळांच्या सहली एक, दोन किंवा तीन दिवसांच्या कालावधीत आयोजित केल्या जातात. यावर्षी केवळ दोन महिन्यांच्या कालखंडात सुमारे ५५० शाळांमधील ३९ हजार ७३० विद्यार्थ्यांनी पावस परिसराला भेट देत धार्मिक व सांस्कृतिक ज्ञान आत्मसात केले.
विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी संस्थेच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या भक्तनिवासाचा लाभही मोठ्या प्रमाणावर घेतला जात आहे. यामध्ये सुमारे २०० शाळांमधील २० हजार विद्यार्थ्यांनी निवासाची सुविधा घेतली. अशा प्रकारे पावस येथील तीर्थक्षेत्र विद्यार्थ्यांना धार्मिक, ऐतिहासिक आणि निसर्गज्ञान देणारे एक महत्त्वाचे शैक्षणिक केंद्र ठरत आहे.
शैक्षणिक सहलीच्या माध्यमातून येणारे विद्यार्थी अनेक लहान-मोठ्या वस्तू खरेदी करतात. या परिसरातील कोकणी उत्पादने मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत असल्यामुळे या उत्पादनांची जाहिरात या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जात असते. त्यामुळे अनेक पर्यटक या ठिकाणी आवर्जून भेट देत असतात व खरेदी करतात.
- शरयू सुर्वे, व्यावसायिक, स्वामी मंदिराबाहेर, पावस
या कालखंडामध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सहलीच्या माध्यमातून सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी त्यांना आगाऊ पत्राच्या माध्यमातून नोंदणी करणे बंधनकारक ठेवले आहे तसेच नोंदणी केल्यानंतर त्यांनी वेळेवर येणे विद्यार्थ्यांच्यादृष्टीने महत्त्वाचा भाग ठेवला आहे. तसेच आयत्यावेळेला येणाऱ्या सहलीला जागा उपलब्ध असल्यास त्यांची सोय करण्यात येते अन्यथा त्यांना खासगी जागेचा अवलंब करावा लागतो.
- गजानन हेदवकर, व्यवस्थापक, भक्तनिवास
