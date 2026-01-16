आडवली शाळेत रंगला गणितीय पतंग महोत्सव
18210
आडवली शाळेत रंगला
गणितीय पतंग महोत्सव
आचरा, ता. १६ ः सूर्याच्या उत्तरायणाच्या प्रारंभानिमित्त आडवली शाळा क्रमांक १ येथे ‘गणितीय पतंग महोत्सव’ हा अभिनव उपक्रम उत्साहात राबविण्यात आला. यात विद्यार्थ्यांनी पतंग उडविण्याचा आनंद घेताना गणितातील चौरस, लांबी-रुंदीचे मापन, परिमिती, क्षेत्रफळ तसेच काटकोन त्रिकोणाचे गुणधर्म प्रत्यक्ष अनुभवातून समजून घेतले.
गणितासारख्या विषयातील निरसता दूर करून त्यातील क्लिष्ट संकल्पना रंजक व सुलभ पद्धतीने विद्यार्थ्यांना आत्मसात व्हाव्यात, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश होता. ग्रामीण भागातील असलेल्या या शाळेत सातत्याने नावीन्यपूर्ण आणि उपयुक्त शैक्षणिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. अनुभवाधारित शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासावर सकारात्मक परिणाम होतो, या उद्देशाने या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. शाळेतील शिक्षिका तनुजा तांबे, रागिणी ठाकूर, वेदिका वाघाटे तसेच शिक्षक रामचंद्र कुबल यांनी या गणितीय पतंग महोत्सवाचे यशस्वी नियोजन व अंमलबजावणी केली. या उपक्रमात विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या लांबी, रुंदी, क्षेत्रफळ व परिमितीच्या आधारे पतंग तयार करून उदाहरणे सोडविली. तसेच काटकोन त्रिकोणावर आधारित पायथागोरस प्रमेयाचा उपयोग करून पतंग जमिनीपासून किती उंचीवर उडत आहे, हेही गणिती पद्धतीने निश्चित केले.
