आमदार लोगो मोटारीची हवाच सोडली
जि.प.मध्ये बेशिस्त पार्किंगला शिस्त; ‘सीईओं’च्या कडक कारवाईमुळे खळबळ
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १६ ः सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद कार्यालय परिसरातील बेशिस्त पार्किंगचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, यावेळी खुद्द मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबूडकर यांनी कोणताही मुलाहिजा न ठेवता थेट कारवाई करत शिस्तीचा ठाम संदेश दिला आहे.
जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोरील पोर्च झोनमध्ये आमदार लोगो लावलेली मोटार नियमबाह्य पद्धतीने उभी केली होती. याच मार्गावरून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची शासकीय गाडी कार्यालयासमोर येत असताना ती अडथळा ठरली. परिणामी, सीईओ यांची गाडी पुढे जाऊ शकत नव्हती. विशेष म्हणजे, संबंधित चालक उपस्थित असतानाही त्याने गाडी बाजूला घेण्याची कोणतीही हालचाल केली नाही. सर्व परिस्थिती स्पष्ट दिसत असतानाही चालक निष्क्रिय राहिल्याने अखेर श्री. खेबूडकर स्वतः गाडीतून उतरले आणि कोणतीही तडजोड न करता त्या गाडीची हवा सोडून चावी ताब्यात घेतली. या घटनेमुळे जिल्हा परिषद कार्यालय परिसरात एकच खळबळ उडाली. कायद्यापेक्षा मोठा कोणीच नाही, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी खेबूडकर यांच्या या थेट कारवाईमुळे नियम सर्वांसाठी समान आहेत हा स्पष्ट संदेश गेला असून, बेशिस्त पार्किंग करणाऱ्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे. तसेच जिल्हा परिषद कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांनी व वाहनचालकांनी जबाबदारीने, शिस्तीने वागावे; अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशी सक्त ताकीदही त्यांनी दिली आहे.
‘वाहनतळ’ची गरज अधोरेखित
जिल्हा परिषद कार्यालयातील वाहनतळाचा प्रश्न हा कायमच चर्चेचा विषय राहिला आहे. खासगी व शासकीय वाहनांसाठी पुरेशी पार्किंग व्यवस्था नसल्याने बेशिस्त पार्किंगच्या घटना वारंवार घडत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशस्त वाहनतळ उपलब्ध करणे तसेच खासगी व शासकीय वाहनतळ स्वतंत्र करण्याची मागणी पुन्हा पुढे आली आहे.
