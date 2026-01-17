प्रकाश सकपाळ यांच्या ''कुडपाण''चे प्रकाशन
राजापूरः प्रकाश सकपाळ यांच्या कुडपाण या पुस्तकाचे प्रकाशन करताना डॉ. संदीप कांबळे, सचिन अवघडे, प्रकाश सकपाळ, डॉ. सुभाष वाघमारे, मदन हजेरी, मारूती कांबळे आणि तानाजी धरणे.
प्रकाश सकपाळ यांच्या
‘कुडपाण’ चे प्रकाशन
राजापूर, ता. १७ ः तालुक्यातील कोंड्ये येथील (कै.) रवींद्र पवार सभागृहात लेखक प्रकाश सकपाळ यांच्या कुडपाण या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर साहित्यिक आणि सांस्कृतिक मंडळाच्यावतीने हा कार्यक्रम झाला. या वेळी डॉ. मारूती कांबळे, सातारा महाविद्यालयाचे मराठी विभागप्रमुख डॉ. सुभाष वाघमारे, लेखक प्रकाश सकपाळ, मदन हजेरी, कादंबरीकर सचिन अवघडे, तानाजी धरणे, डॉ. संदीप कांबळे, डॉ. राजेंद्र वाबळे आदी उपस्थित होते.
डॉ. वाघमारे यांनी कुडपाण हा प्रकाश सकपाळ यांचा मातीचा गंध लाभलेला कथासंग्रह त्यामध्ये त्यांनी समाजजीवनातला संघर्षही मांडल्याचे स्पष्ट केले. कोणत्याही प्रभावाखाली न येता संविधानाच्या मुल्यांसोबत लेखकानं टाकलेली पावलं कौतुकास्पद असल्याचेही सांगितले.
दरम्यान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर साहित्यिक आणि सांस्कृतिक मंडळातर्फे तालुक्यातील तुळसवडे येथील उपक्रमशील शिक्षक सुग्रीव मुंडे यांना ‘उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार’ देऊन गौरवण्यात आले.
