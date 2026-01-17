अभ्यंकर प्राथमिक विद्यामंदिरमध्ये आंतरशालेय नाट्यछटा स्पर्धा
rat16p21.jpg-
O18198
रत्नागिरी : परशुरामपंत अभ्यंकर प्राथमिक विद्यामंदिरात पहिली-दुसरीच्या नाट्यछटा स्पर्धेतील विजेते विद्यार्थी. मागे उभे शुभांगी वायकूळ, पद्मश्री आठल्ये, विनोद नारकर, प्रकाश कदम आदी.
अभ्यंकर विद्यामंदिरमध्ये
आंतरशालेय नाट्यछटा स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १७ : परशुरामपंत अभ्यंकर प्राथमिक विद्यामंदिर वार्षिक स्नेहसंमेलनाच्या निमित्ताने शाळेमध्ये आंतरशालेय नाट्यछटा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. सुमारे ४० वर्षे शाळेमध्ये वरील उपक्रम सुरू आहे. स्पर्धेचे उद्घाटन नाट्यकर्मी पल्लवी गोडसे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा, या उद्देशाने शाळेच्या माजी मुख्याध्यापिका विजया टिकेकर पुरस्कृत या नाट्यछटा स्पर्धा शाळेमध्ये घेतल्या जातात. या स्पर्धांना संस्थेचे संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. बाबासाहेब परुळेकर, प्राचार्य सुशील शिवलकर, प्रा. ज्ञानेश जोशी, माजी शिक्षिका सविता बर्वे या मान्यवरांनी पारितोषिके दिली आहेत. याप्रसंगी शाळेचे मुख्याध्यापक विनोद नारकर, परीक्षक पल्लवी गोडसे, नेहा जोशी, ऋचा मुकादम, चैत्राली लिमये उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांमधील अभिनय क्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी नाट्यछटा स्पर्धांचे आयोजन शाळेमध्ये केले जात आहे. यातूनच अनेक विद्यार्थी संगीत, नाट्य, अभिनय क्षेत्रामध्ये उज्ज्वल कामगिरी करत आहेत.
स्पर्धेचा अंतिम निकाल (प्रथम, द्वितीय, तृतीय या क्रमाने) पहिली अमोघ जोशी, सुव्रत सहस्रबुद्धे, पर्णवी मोरे, इ. दुसरी- ध्रुव थेराडे, स्मार्था भोरे, गौरांगी नितोरे. इ. तिसरी- रियांश साखरपेकर, ओवी पाटील, अवनी पेटकर. इ. चौथी- नचिकेत बाळ, प्रार्थना बोरकर, लावण्या मायंगडे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.