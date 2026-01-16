व्यापारी संघटना वर्धापननिमित्त तळरे येथे उद्या विविध कार्यक्रम
तळेरे, ता. १६ ः येथील आदर्श व्यापारी संघटना यांच्या ६९ व्या वर्धापन दिनानिमित्त रविवारी (ता. १८) येथील बाजारपेठेत विविध धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
यानिमित्त सकाळी ८.३० वाजता श्री सत्यनारायण महापूजा, १० वाजता महाआरती व तीर्थप्रसाद, तर सकाळी ११ वाजता श्री गांगेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ, तळेरे गावठण–बुवा संतोष तळेकर यांचे भजन होणार आहे. दुपारी १ वाजता श्री गांगेश्वर महिला भजन मंडळ, तळेरे-घाडीवाडी (बुवा कुमारी आर्या घाडी) यांचे भजन सादर होईल. दुपारी ३ ते ६ वाजेपर्यंत महिलांसाठी हळदीकुंकू समारंभ आयोजित केला असून, सायंकाळी ४ वाजता श्री देव जोगेश्वरी फुगडी मंडळ, कुडाळ आणि तारा देवी फुगडी मंडळ, केळूस–वेंगुर्ले यांच्यात फुगडीचा जंगी सामना रंगणार आहे. सायंकाळी पाचला दत्तात्रय तुकाराम जठार यांच्या स्मरणार्थ राजू जठार पुरस्कृत यशस्वी उद्योजक पुरस्कार, पर्शुराम कृष्णाजी तळेकर यांच्या स्मरणार्थ सूर्यकांत परशुराम तळेकर पुरस्कृत उत्कृष्ट कार्यकर्ता पुरस्कार तसेच लक्ष्मी गुरुनाथ कल्याणकर यांच्या स्मरणार्थ दशरथ ऊर्फ बाबू कल्याणकर पुरस्कृत उत्कृष्ट सामाजिक संस्था पुरस्कार वितरण सोहळा मान्यवरांच्या हस्ते होणार आहे. या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रसाद पारकर, कार्यवाह नितीन वाळके, तळेरेचे सरपंच हनुमंत तळेकर, जिल्हा कोषाध्यक्ष अरविंद नेवाळकर, कणकवली तालुका व्यापारी संघाचे अध्यक्ष दीपक बेलवलकर, उपसरपंच संदीप घाडी आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. रात्री ९ वाजता साई कला मंच निर्मित ‘रंगी रंगला महाराष्ट्र’ हा पारंपरिक नृत्यांनी नटलेला संगीतमय कलाविष्कार सादर करण्यात येणार आहे. या सर्व कार्यक्रमांना नागरिकांनी आवर्जून उपस्थित राहावे, असे आवाहन आदर्श व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष राजू जठार व सचिव श्रीधर ऊर्फ आप्पा कल्याणकर यांनी केले आहे.
