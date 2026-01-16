आचरा केंद्र शाळेचे वनभोजन उत्साहात
आचरा केंद्र शाळेचे
वनभोजन उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
आचरा, ता. १६ ः येथील केंद्रशाळेच्या विद्यार्थ्यांनी तोंडवळी येथील समुद्रकिनारी वनभोजन सहल काढून निसर्गाचा आनंद घेतला. विद्यार्थ्यांना निसर्गाची ओळख व्हावी व अवांतर ज्ञान मिळावे, या उद्देशाने ही सहल आयोजित करण्यात आली होती.
यावेळी आचरा सरपंच जेरोन फर्नांडिस, उपसरपंच संतोष मिराशी, ग्रामपंचायत सदस्य पंकज आचरेकर, उद्योजक महेश राणे व अजित घाडी यांनी भेट देत मार्गदर्शन केले. शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष जयप्रकाश परुळेकर व उपाध्यक्ष दीपाली कांबळी यांच्या हस्ते मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला. या सहलीसाठी शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य, पालक व शिक्षकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून सहकार्य केले. तसेच तोंडवळी बीच येथील साई सागर रिसॉर्टचे मालक दीपक कांदळकर व अवधूत कांदळकर यांनी जागा उपलब्ध करून देत सहकार्य केले. निसर्गाच्या सान्निध्यातील हा दिवस विद्यार्थ्यांसाठी आनंददायी ठरला.
