क्राईम
गावठी हातभट्टीवर
पोलिसांचा छापा
रत्नागिरी ः गावठी हातभट्टीची दारूविक्रीवर पोलिसांनी कारवाई केली. या कारवाईत ९५० रुपयांची नऊ लिटर दारू जप्त केली. देवरूख पोलिस ठाण्यात संशयिताविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सखाराम गणपत ठोंबरे (वय ६०, रा. दख्खीन गुरववाडी, ता. संगमेश्वर) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना गुरुवारी (ता. १५) दुपारी दख्खीनगावी चिचवाडी येथील रस्त्यालगत आंब्याच्या झाडाखाली निदर्कालशनास आली. या प्रकरणी सहाय्यक पोलिस फौजदार शांताराम पंदेरे यांनी देवरूख पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयित वृद्धाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
दुचाकीची एसटीला धडक
पावस ः तालुक्यातील गावखडी कासारपऱ्या रस्त्यावर दुचाकीने एसटीला धडक दिली. या प्रकरणी स्वाराविरुद्ध पूर्णगड सागरी सुरक्षा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सुशांत शामराव फोडकर (वय २५, रा. कशेळी-भंडारवाडी, ता. राजापूर, रत्नागिरी) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. १४) सायंकाळी घडली. फोडकर हा दुचाकी घेऊन गोळप ते कशेळी असे जात असताना समोरून येणाऱ्या एसटीला धडक दिली. या अपघातामध्ये दुचाकीस्वार फोडकर जखमी झाला. या प्रकरणी महिला पोलिस हेडकॉन्स्टेबल श्रद्धा करळकर यांनी पूर्णगड सागरी सुरक्षा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
-
दारूविक्री करणाऱ्या
महिलेविरुद्ध गुन्हा
रत्नागिरी ः तालुक्यातील चांदेराई ते कुरतडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पडक्या गुरांच्या शेडच्या आडोशाला विनापरवाना हातभट्टी दारूविक्रीवर पोलिसांनी कारवाई केली. या कारवाईत ९०० रुपयांची नऊ लिटर दारू जप्त केली. ग्रामीण पोलिस ठाण्यात संशयित महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना गुरूवारी (ता. १५) सायंकाळी सहाच्या सुमारास निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयित महिला कुरतडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला पडक्या गुरांचे शेडच्या आडोशाला हातभट्टीची दारू विक्री करत असताना सापडली. या प्रकरणी महिला पोलिस हेडकॉन्स्टेबल योगिता नाटुस्कर यांनी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
भाजलेल्या महिलेचा
उपचारा दरम्यान मृत्यू
रत्नागिरी ः शेकोटी घेताना भाजलेल्या महिलेला उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. अधिक उपचारासाठी मुंबई येथे हलविण्यात आले होते. तेथे उपचार सुरू असताना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तिला तपासून मृत घोषित केले. सेजल संतोष गुरव (वय ४२, रा. चांदेराई बाजारपेठ, रत्नागिरी) असे मृत महिलेचे नाव आहे. ही घटना सोमवारी (ता. ५) घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २२ डिसेंबर २०२५ला सकाळी सेजल चुलीजवळ शेकोटी पेटवून शेकत बसलेल्या असताना अचानक त्यांच्या गाऊनने पेट घेतला. त्यामध्ये त्या ४५ टक्के भाजल्या होत्या. त्यांना जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. अधिक उपचारासाठी मुंबईतील खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले होते. तिथे उपचार सुरू असताना त्यांचा मृत्यू झाला. ग्रामीण पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
दुखापत झालेल्या
वृद्ध महिलेचा मृत्यू
रत्नागिरी ः चक्कर येऊन डोक्याला गंभीर दुखापत झालेल्या वृद्ध महिलेला उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. कमल शांताराम नाचणकर (वय ८६, रा. समर्थकृपा, मिरजोळे, रत्नागिरी) असे मृत महिलेचे नाव आहे. ही घटना गुरूवारी (ता. १५) सकाळी घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नाचणकर या स्वच्छता गृहात गेल्या असताना चक्कर आली आणि त्या पडल्या. त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. बेशुद्धावस्थेत त्यांना उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. शहर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.