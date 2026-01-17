विद्यार्थ्यांनी पाहिली वेधशाळा
रत्नागिरी ः पवन सुचक वेधशाळेच्या भारतीय हवामान शास्त्र विभागाचा स्थापना दिवसात मत्स्य महाविद्यालयाचे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना सहाय्यक वैज्ञानिक सुनील खटावकर.
नाचणे वेधशाळेत हवामानाचा थेट अनुभव
स्थापना दिन ; विद्यार्थी व विज्ञानप्रेमींची गर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १७ : शहरातील साळवी स्टॉप नाचणे रोड येथील पवनसूचक वेधशाळा येथे भारतीय हवामानशास्त्र विभागातर्फे १५१ वा स्थापना दिवस उत्साहात साजरा करण्यात आला. या दिनाचे औचित्य साधून वेधशाळा दिवसभर वेधशाळा खुली असल्यामुळे शिरगाव येथील मत्स्य महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, विज्ञानप्रेमी नागरिकांनी वेधशाळेला भेट देवून हवामान विषयक माहिती घेतली.
रत्नागिरीतील-नाचणे येथे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या महत्त्वाच्या केंद्रांपैकी एक पवनसूचक वेधशाळा आहे. गेल्या दीडशे वर्षांहून अधिक काळ हवामान निरीक्षणाचे मोलाचे कार्य येथे केले जाते. या वेधशाळेतून वाऱ्याची दिशा व वेग, तापमान, आर्द्रता, पर्जन्यमान आदी हवामानविषयक विविध घटकांचे अचूक निरीक्षण व नोंद केली जाते. वेधशाळेतून मिळालेली ही माहिती हवामान अंदाज, आपत्ती व्यवस्थापन, शेती, मासेमारी तसेच नागरी सुरक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते.
स्थापना दिनात वेधशाळेत येणाऱ्या अभ्यागतांना विविध उपकरणांची प्रत्यक्ष पाहणी करता येते. स्थापना दिवसात शिरगाव येथील मत्स्य महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी भेट दिली. वेधशाळेतील उपकरणांचे कार्य कसे चालते, निरीक्षणे कशी नोंदवली जातात तसेच हवामानाचा अंदाज कसा तयार केला जातो याची सविस्तर माहिती सहायक वैज्ञानिक सुनील खटावकर व अभिनवकुमार सिंग या तज्ज्ञानी मत्स्य महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना दिली. तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांची उकल केली.
