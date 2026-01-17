निवृत्त शिक्षकांनी संघटित व्हावे
सावळाराम अणावकर ः कुडाळात संघटनेचा स्नेहमेळावा
कुडाळ, ता. १७ ः अन्यायाविरोधात लढण्यासाठी संघटनेशिवाय पर्याय नाही. निवृत्त प्राथमिक शिक्षक संघटनेने अन्याय व शिक्षकांच्या प्रश्नासाठी सातत्याने आवाज उठवून यश मिळवले आहे. हेच सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी संघटित होऊन संघटनेचे काम सर्व दूर पोहोचविले पाहिजे, असे प्रतिपादन सिंधुदुर्ग जिल्हा सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष सावळाराम अणावकर यांनी कुडाळ येथे स्नेहमेळाव्यात केले.
सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक असोसिएशन, कुडाळचा स्नेहमेळावा येथील मराठा समाज सभागृह येथे तालुकाध्यक्ष घनःश्याम वालावलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झाला. मेळाव्याचे उद्घाटन जिल्हाध्यक्ष श्री. अणावकर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष प्रकाश दळवी, ना. य. सावंत, किशोर नरसुले, औदुंबर मर्गज, जिल्हा सचिव सुंदर पारकर, जिल्हा सदस्य मनोहर खामकर, तालुका सल्लागार अरुण साळगावकर, कुडाळ तालुका सचिव मनोहर सरमळकर, दत्ताराम पटनाईक, विजय चौकेकर, स्मिता पाटील, दीपमाला राऊळ, विनायक राज्याध्यक्ष, वैजयंती देसाई, म. ना. गावडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्या स्मिता पाटील, सीताराम तळेकर, सदाशिव पाटील, हेमलता खानोलकर, लक्ष्मण धुरी, श. ल. नाईक, विजय मेस्त्री, सुभाष देसाई, मालिनी बांदेकर, गोपाळ प्रभू, विभावरी साळगावकर, बापू आडेलकर, सुचिता प्रभू, माधुरी राऊत, सुरेखा कामत, विद्याधर वाळके, प्रणाली वजराटकर, रामचंद्र कुडाळकर, सुहास सावंत, स्नेहलता पांग्रडकर, सुरेश कुबल, नारायण पाटकर, प्रकाश धावडे, अरुण साळगावकर, काशिराम कुबल, मधुकर बोर्डवेकर, परशुराम पिंगुळकर आदी निवृत्त शिक्षकांचा सत्कार झाला. तालुकाध्यक्ष वालावलकर यांनी प्रास्ताविक केले. तालुका सचिव सरमळकर यांनी आभार मानले.
मानवतावादी दृष्टिकोनातून वाटचाल करा!
श्री. अणावकर म्हणाले, ‘माणसाने मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून वाटचाल करावी. आज शिक्षण क्षेत्र बदलले आहे. आजची शिक्षण पद्धत ही पैशाचा बाजार झाली आहे. अशा स्थितीत देशाचे सुजाण नागरिक, अधिकारी घडविण्याची जबाबदारी शिक्षकांनी पार पाडावी.’ प्रकाश दळवी म्हणाले, ‘संघटना नेहमीच अन्यायाविरोधात लढली आहे. भविष्यात आनंददायी मेळावे, सहलींचे आयोजन करण्यात येईल. प्रलंबित प्रश्न सुटण्यासाठी संघटित झाले पाहिजे.’
