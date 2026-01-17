सावंतवाडी दैवज्ञ गणपती मंदिर अध्यक्षपदी चोडणकर
18392
संतोष चोडणकर, शिवशंकर नेरुरकर, सुहास चिंदरकर, गौरव कारेकर
सावंतवाडी दैवज्ञ गणपती
मंदिर अध्यक्षपदी चोडणकर
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १७ ः येथील दैवज्ञ गणपती मंदिर अध्यक्षपदी संतोष चोडणकर यांची निवड करण्यात आली. तसेच उपाध्यक्षपदी शिवशंकर नेरुरकर, सचिव गौरव कारेकर, खजिनदार सुहास चिंदरकर यांना संधी देण्यात आली.
दैवज्ञ गणपती मंदिर येथे झालेल्या वार्षिक सभेमध्ये नवीन वर्षांमध्ये साजरे होणाऱ्या विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आले. तसेच शैक्षणिक, राजकीय विविध क्षेत्रांमध्ये यश संपादन केलेल्या, पुरस्कार प्राप्त झालेल्या समाजातील व्यक्तींच्या सत्काराचा ठराव घेण्यात आला. सुवर्ण व्यवसायमध्ये येणाऱ्या अडीअडचणी, भविष्यातील फायदे-तोटे या विषयांवर सर्व समाजबांधवांनी चर्चा केली. भविष्यात स्नेहमेळावे, विविध धार्मिक कार्यक्रम घेण्याचे ठरले. त्याचप्रमाणे सुवर्णकारांसाठी मार्गदर्शन कार्यशाळा घेणे, नवीन सुवर्ण कारागीर तयार करणे अशा विषयांवर चर्चा झाली. याबाबत लवकरच प्रशिक्षण शिबिर आयोजित केले जाईल, असे अध्यक्ष चोडणकर यांनी सांगितले. यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा सुवर्णकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश पनवेलकर यांनी नवीन निकार्यकारिणीचे अभिनंदन करून पुढील वाटचालीसाठी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. शहरातील दैवज्ञ बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.