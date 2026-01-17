शिवजयंतीनिमित्त माहेर संस्थेतर्फे चित्रकला स्पर्धा
माहेर संस्थेतर्फे चित्रकला स्पर्धा
रत्नागिरी, ता. १७ : महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आणि प्रेरणास्थान छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ३९६व्या जयंतीनिमित्त माहेर संस्थेच्यावतीने जिल्हास्तरीय व मोफत चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. १९ फेब्रुवारीला साजऱ्या होणाऱ्या शिवजयंतीचे औचित्य साधून ही स्पर्धा घेण्यात येत आहे.
ही चित्रकला स्पर्धा पाचवी ते बारावी, खुला गट अशा दोन गटांमध्ये होणार आहे. स्पर्धेसाठी चार विषय देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र, शिवकालीन कोणत्याही एका किल्ल्याचे चित्र, शिवराज्याभिषेक प्रसंगाचे चित्र तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनातील एखादा धाडसी प्रसंग या विषयांचा समावेश आहे. स्पर्धकांनी यापैकी कोणत्याही एका विषयावर चित्र काढायचे आहे. चित्रे घरी काढून ती १५ ते ३१ जानेवारी या कालावधीत कुरियर, पोस्टाद्वारे किंवा प्रत्यक्ष भेट देऊन पाठवता येणार आहेत. चित्राच्या मागील बाजूस किंवा स्वतंत्र कागदावर चित्रकाराचे नाव, पूर्ण पत्ता, संपर्क क्रमांक, गट व निवडलेला विषय स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांक मिळवणाऱ्या चित्रकारांना शिवजयंतीच्या मुख्य कार्यक्रमात माहेर संस्थेकडून सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात येणार आहे.
