अन्विक्षा भेलेकर राज्यात दहावी
-rat१७p२.jpg-
२६O१८३६२
अन्विक्षा भेलेकर
-----------
एलिमेंटरी वस्तूचित्र विषयात
अन्विक्षा भेलेकर राज्यात दहावी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १७ : महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळाच्या शासकीय रेखाकला परीक्षा २०२५ मधील एलिमेंटरी ग्रेड परीक्षेत अन्विक्षा भेलेकर हिने उल्लेखनीय यश संपादन केले. तिने राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादीत ५३ वा क्रमांक पटकावला. ‘वस्तूचित्र’ विषयात राज्यात १०वा क्रमांक मिळवून आपली कला गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. ती फाटक हायस्कूलची विद्यार्थी आहे. शिक्षक, पालक, मित्रपरिवार तसेच कलाप्रेमींनी तिचे कौतुक केले. फाटक हायस्कूल येथील कलाशिक्षक नीलेश पावसकर यांचेही तिला मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. त्यांच्या सातत्यपूर्ण मार्गदर्शनामुळे, सरावामुळे आणि योग्य तांत्रिक शिक्षणामुळे तिने वस्तूचित्र व इतर रेखाकलेच्या घटकांमध्ये प्रावीण्य मिळवले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.