सावंतवाडीत शाळकरी मुलगा आढळला गळफास स्थितीत
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १७ ः शहरातील जुना बाजार कामतनगर येथे दहावीत शिकणारा एक विद्यार्थी गळफास घेतलेल्या स्थितीत आढळला. त्याने आत्महत्या केली असावी, असा संशय आहे. याबाबतची खबर त्याच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांना दिली. पोलिस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी घटनास्थळी पंचनामा केला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मूळ नेमळे-फौजदारवाडी येथील एक कुटुंब शहरात राहत होते. कामतनगर येथील इमारतीचे नूतनीकरण सुरू असल्याने ती इमारत बंद होती. बंद खोलीत तो विद्यार्थी गळफास स्थितीत आढळला. सायंकाळपर्यंत घरी न परतल्याने घरच्यांनी शोधाशोध सुरू केली असता हा प्रकार उघडकीस आला. घटनेची खबर त्याच्या कुटुंबीयांनी पोलिस ठाण्यात दिली. पोलिस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांच्या उपस्थितीत पंचनामा करून मृतदेह पुढील सोपस्कारासाठी रुग्णालयात नेला. तो हुशार होता. क्रीडा क्षेत्रातही अग्रेसर होता. त्याने आत्महत्या केली असावी, असा संशय असून याबाबत पोलिस अधिक तपास करत आहेत.
