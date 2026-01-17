मिळंदमध्ये आर्थिक साक्षरता कार्यशाळा
मिळंदमध्ये आर्थिक साक्षरता कार्यशाळा
पावस, ता. १७ ः राजापूर तालुक्यातील मिळंद गावात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या उपक्रमांतर्गत स्वाधार फिनिक्सेस या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आर्थिक साक्षरता व डिजिटल जागरूकता कार्यशाळा झाली. कार्यशाळेत बँकांच्या विविध योजना, डिजिटल व्यवहारांची माहिती, ऑनलाइन फसवणूक कशी होते आणि ती टाळण्यासाठी कोणती काळजी घ्यावी, याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. स्वाधार फिनिक्सेस या एनजीओचे वैभववाडी येथे आर्थिक साक्षरता केंद्र आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून वैभववाडी, राजापूर आणि दोडामार्ग तालुक्यांमध्ये नियमितपणे आर्थिक साक्षरता, डिजिटल अवेअरनेस आणि बँक योजनांबाबत जनजागृती केली जाते. मिळंद येथे झालेल्या या कार्यक्रमात पीपीटी व व्हिडिओच्या साहाय्याने फसवणुकीचे प्रकार, सायबर गुन्ह्यांची पद्धत आणि नागरिकांनी घ्यावयाची खबरदारी याबाबत माहिती देण्यात आली. योगेश पाटील आणि महेश रावराणे यांनी मार्गदर्शन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.