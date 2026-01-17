मंडणगडात भाजप कार्यकर्त्यांचा जल्लोष
मंडणगड : नगरपालिका निकालानंतर शहरात जल्लोष करताना भाजप कार्यकर्ते.
मंडणगडात भाजप कार्यकर्त्यांचा जल्लोष
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १७ ः राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला घवघवीत यश मिळाल्यानंतर मंडणगड तालुक्यातील भाजप कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला. शुक्रवारी (ता. १६) रात्री उशिरा निकालाचे चित्र स्पष्ट होताच शहरातील बाजारपेठेत भाजप कार्यकर्ते एकत्र जमले. कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणा देत फटाके फोडले तसेच नागरिकांना पेढे वाटून विजयाचा आनंद व्यक्त केला. या जल्लोषात माजी तालुकाध्यक्ष सचिन थोरे, महेश कंचावडे, वैभव नारकर, आकाश नाविलकर, रामदास भागडे, शैलेश तपकिरे, आनंद नारकर, राजेश पारेख, अनिल कुंभार आदी भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
