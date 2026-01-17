पिंगुळीत २२ पासून वर्धापन दिन सोहळा
कुडाळ ः पिंगुळी शेटकरवाडी येथील जय गणेश मंदिराचा २० वा वर्धापन दिन सोहळा गुरुवारी (ता. २२) विविध सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात येणार आहे. यानिमित्त बुधवारी (ता. २१) सकाळी ९ ते ११ गणेश पूजन व अभिषेक, सांयकाळी ६.३० वाजता महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ शेटकरवाडी यांचे भजन, ७ ते ९.३० पर्यंत शेटकरवाडी येथील मुलांचे रेकॉर्ड डान्स, १० वाजता शेटकरवाडी शाळेतील मुलांचा व शिक्षकांचा सत्कार सोहळा, गुरुवारी (ता. २२) पहाटे ५ वाजता प्राकारशुद्धी, ६ वाजता पूजा विधी, १२ वाजता गणेश जन्मोत्सव, महाआरती, दुपारी दीड वाजता महाप्रसाद, ३ वाजता हळदीकुंकू व महिलांच्या फुगड्या, ५ वाजता हरिपाठ, ६ वाजता सद्गुरू संगीत क्लासेस भजन मंडळ पिंगुळी यांचे भजन, ७ वाजता शिवप्रासादिक भजन मंडळ शेटकरवाडी यांचे भजन, रात्री ८ वाजता श्रींची पालखी प्रदक्षिणा, १०.३० वाजता वावळेश्वर दशावतार नाट्यमंडळ तेंडोली यांचा ‘पंचमुखी हनुमान’ नाट्यप्रयोग सादर होणार आहे. सर्वांनी या सोहळ्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महापुरुष क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळाचे अध्यक्ष व पदाधिकारी यांनी केले आहे.
आदर्श आचारसंहिता
समिती कक्ष स्थापन
सिंधुदुर्गनगरी ः जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर जिल्हास्तरीय आदर्श आचारसंहिता अंमलबजावणी समिती कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. हा कक्ष जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर असलेल्या बॅ. नाथ पै सभागृहात कार्यरत करण्यात आलेला आहे. या समितीच्या नोडल अधिकारी म्हणून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीमध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब, पंकज कोरगावकर, मनीष राणे, गणेश जंगले, गणेश परब, अमित तेंडोलकर, सुधीर बालम, सुनील गिरगावकर, सुबोध गोसावी, सिद्धेश धुमक, भालचंद्र माळवदे, नंदकिशोर हळदणकर, संदेश जुवेकर यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे.
आचऱ्यात फेब्रुवारीत
काव्यवाचन स्पर्धा
आचरा ः मराठी राजभाषा दिनाचे औचित्य साधून येथील श्री रामेश्वर सार्वजनिक वाचन मंदिरतर्फे जिल्हास्तरीय खुली स्वरचित मराठी काव्यवाचन स्पर्धा २७ फेब्रुवारीला दुपारी २.३० वाजता आयोजित केली आहे. ही स्पर्धा १८ वर्षांवरील व्यक्तींसाठी खुली आहे. यासाठी अनुक्रमे १०००, ७०० व ५०० रुपये, उत्तेजनार्थ प्रत्येकी २५० रुपयांची दोन बक्षिसे आहेत. कविता स्वरचित मराठी किंवा मालवणी बोली भाषेतील असावी. सादरीकरणासाठी ३ ते ५ मिनिटांची वेळ देण्यात येईल. स्पर्धकांनी आपल्या कविता फेब्रुवारीपर्यंत (ता. २०) संस्थेत जमा करायच्या आहेत. प्रथम येणाऱ्या फक्त १५ स्पर्धकांना प्रवेश असून अधिक माहितीसाठी ग्रंथपाल विनिता कांबळी यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन संस्थेचे अध्यक्ष बाबाजी भिसळे, कार्यवाह अर्जुन बापर्डेकर यांनी केले आहे.
आचऱ्यात २२ पासून
गणेश जयंती उत्सव
आचरा ः आचरा हिर्लेवाडी येथे गणेश जयंती उत्सवानिमित्त पंढरीनाथ मंदिर येथे २२ ते २६ जानेवारी या कालावधीत विविध धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. यामध्ये २२ ला सकाळी ९ वाजता श्रींची प्रतिष्ठापना, विधिवत पूजन, आरती, दुपारी महाप्रसाद, रात्री १० वाजता ‘खेळ पैठणीचा’, २३ ला दुपारी महाप्रसाद, रात्री १० वाजता पौराणिक दशावतारी नाट्यप्रयोग, २५ ला रात्री नऊ वाजता देखावायुक्त दिंडी नृत्य भजन स्पर्धा, २६ ला सकाळी १० वाजता श्री सत्यनारायण महापूजा, दुपारी महाप्रसाद, रात्री श्री समर्थ रामदास प्रासादिक नाट्यमंडळ मालवण गवंडीवाडी यांचा ‘शेजारी पडलो आजारी’ हा नाट्यप्रयोग व मिरवणुकीने श्रींचे विसर्जन होणार आहे. भाविकांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन गणेश जयंती उत्सव मंडळाचे अध्यक्ष लवू मालंडकर यांनी केले आहे.
