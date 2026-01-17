नेमळे धनगरवाडीतील ग्रामस्थ भाजपमध्ये
नेमळे धनगरवाडीतील
ग्रामस्थ भाजपमध्ये
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १७ ः नेमळे धनगरवाडी येथील ग्रामस्थांनी भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप गावडे व सावंतवाडी पालिकेचे नवनिर्वाचित उपनगराध्यक्ष ॲड. अनिल निरवडेकर यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांचे पदाधिकाऱ्यांतर्फे भाजपमध्ये स्वागत करण्यात आले.
नेमळे गावचे माजी सरपंच विनोद राऊळ यांच्या विशेष पुढाकाराने हा प्रवेश पार पडला. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून भरघोस निधी धनगर समाजाच्या विकासासाठी देण्यात आलेला आहे. यापुढे देखील भाजपच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होईल, अशी ग्वाही गावडे यांनी दिली. यावेळी माजी नगरसेवक विलास गावडे, शक्तिकेंद्र प्रमुख गौरव मुळीक, गेळे सरपंच सागर ढोकरे आदींसह नेमळे गावातील सर्व भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
