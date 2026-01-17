कारभार सुधारा, अन्यथा आंदोलन
लोगो ः सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेज प्रकरण
कारभार सुधारा, अन्यथा आंदोलन
वैभव नाईक ः रुग्ण हेळसांडप्रकरणी अधिष्ठाता धारेवर
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १७ ः सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेजमध्ये रुग्णांची हेळसांड झाल्याने माजी आमदार वैभव नाईक यांनी अधिष्ठाता डॉ. अनंत डवंगे यांना आज जाब विचारला. यापुढे रुग्णालयाच्या कामकाजात सुधारणा न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाने पोटात ट्युमर असलेल्या एका महिला रुग्णाला हायरिस्क गर्भवती असल्याचा चुकीचा अहवाल देऊन तिला गोवा मेडिकल कॉलेमध्ये (गोमेकॉ) हलविले. तसेच कर्करोग असलेल्या एका रुग्णाला तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसल्याचे कारण देत छत्रपती संभाजीनगरला पाठविले. त्यामुळे रुग्णांची हेळसांड झाली. यावरून ठाकरे शिवसेनेचे माजी आमदार नाईक यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. डवंगे यांची भेट घेऊन झाल्या प्रकाराबाबत जाब विचारला. यावेळी कसाल जिल्हा परिषद विभागप्रमुख रवी कदम उपस्थित होते.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना जिल्ह्यातच चांगले उपचार मिळाले पाहिजेत, यासाठी हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करून सुरू केले; मात्र अधिष्ठाता म्हणून आपण या ठिकाणी चांगली कामगिरी करण्यास कमी पडत आहात. सत्ताधारी खासदार, आमदारही याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत, अशा शब्दांत श्री. नाईक यांनी नाराजी व्यक्त केली. रुग्णांना चांगली सेवा मिळण्यासाठी रुग्णालयाच्या कामकाजात सुधारणा झाली पाहिजे; अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा श्री. नाईक यांनी दिला.
सोनोग्राफी तज्ज्ञच नव्हते!
वैभव नाईक म्हणाले, ‘संबंधित महिला रुग्णाची सोनोग्राफी केली होती का? त्यावर सोनोग्राफी तज्ज्ञ उपस्थित नसल्याचे डॉ. डवंगे यांनी सांगितले. मग चुकीचा रिपोर्ट देणाऱ्या डॉक्टरवर काय कारवाई केली? हे एक हजार कोटींचे रुग्णालय होत आहे आणि इथले रुग्ण रेफर केले जात आहेत, ही गंभीर बाब आहे. रुग्ण रेफर करण्यासाठी रुग्णालय आहे का? या रुग्णालयात रुग्ण येऊच नयेत म्हणून रुग्णालयाची बदनामी केली जात आहे का? असा प्रश्न श्री. नाईक यांनी केला.’
