कणकवलीत फेब्रुवारीपासून नाट्य महोत्सव
कणकवलीत फेब्रुवारीत नाट्य महोत्सव
वसंतराव आचरेकर सांस्कृतिक प्रतिष्ठानचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १७ : येथील वसंतराव आचरेकर सांस्कृतिक प्रतिष्ठानचा ३३ वा मच्छिंद्र कांबळी स्मृती नाट्य महोत्सव ३ ते ९ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान होणार असून रंगभूमीवरील दिग्गज कलाकारांची उपस्थिती या महोत्सवाला लाभणार आहे.
आचरेकर सांस्कृतिक प्रतिष्ठान ही संस्था कणकवली सारख्या छोट्याशा निमशहरी भागात गेली ४८ वर्षे नाथ पै एकांकिका स्पर्धा, ३२ वर्षे मच्छिंद्र कांबळी स्मृती नाट्योत्सव व २६ वर्षे पं. जितेंद्र अभिषेकी त्रिसूत्री शास्त्रीय संगीत महोत्सव आयोजित करीत आहे. मालवणी नटसम्राट मच्छिंद्र कांबळी स्मृती नाट्य महोत्सवाचे यंदाचे ३३ वे वर्ष आहे. आचरेकर प्रतिष्ठान भारतीय रंगभूमीवरील प्रायोगिक नाटकांचा उत्सव आयोजित करत असते. या कालावधीत भारतातील प्रमुख रंगकर्मींनी महोत्सवात नाट्यप्रयोग सादर केले आहेत.
यंदा आघाडीचे नाट्यकर्मी प्रसिद्ध नाट्य अभिनेता गिरीश कुलकर्णी, उमेश जगताप, ओंकार गोवर्धन, गीतांजली कुलकर्णी, पर्ण पेठे, योगेश्वर वेद्रे, कल्पेश समेळ, अजित साबळे हे नाट्यप्रयोग सादर करणार आहेत. तसेच, आघाडीचे लेखक हर्षवर्धन ओत्री, दत्ता पाटील, प्रा. प्रवीण भोळे, अजित साबळे यांच्या नाट्य कलाकृती सादर करणार आहेत. दरम्यान, या महोत्सवाचा नाट्य रसिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन आचरेकर प्रतिष्ठानतर्फे कार्याध्यक्ष ॲड. एन. आर. देसाई व कार्यवाह शरद सावंत यांनी केले आहे.
होणारे नाट्यप्रयोग असे
३ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र कल्चरल सेंटर यांचे ‘होल बॉडी मसाज’, ४ फेब्रुवारी रोजी आविष्कार मुंबई यांचे ‘गोळकोंडा डायमंड्स’, ५ फेब्रुवारी रोजी सोशल मंच व टाचणी टेल्स थिएटर ‘तुझी औकात काये’, ६ फेब्रुवारी रोजी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ ललित कला केंद्र, नाशिकचे ‘इथेच टाका तंबू’, ७ फेब्रुवारी रोजी शून्य पुणे ‘पोकळ बासा’, ८ फेब्रुवारी रोजी ललित कला केंद्र पुणे यांचे ‘लेखा जोखा’, ९ फेब्रुवारी रोजी भद्रकाली प्रोडक्शन्स, मुंबईचे रंगभूमीवर गाजत असलेला ‘करुणाष्टके’ या नाट्यप्रयोगाने या महोत्सवाची सांगता होणार आहे.
