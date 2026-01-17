बांदा येथे आज पुरस्कार वितरण
बांदा येथे आज
पुरस्कार वितरण
बांदा, ता. १७ ः येथील साहित्य, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांच्या उपस्थितीत ग्रंथ प्रकाशन आणि पुरस्कार सोहळा उद्या (ता. १८) सकाळी साडेदहाला येथील श्री स्वामी समर्थ सभागृहात होणार आहे. या सोहळ्यात अच्युत पिळणकर लिखित श्री श्री श्री अवधूतानंद सरस्वती स्वामी महाराज (परमपूज्य तेलंगणा) व बांदा बाल चरित्र ग्रंथ तसेच कवयित्री (कै.) अनुराधा (आशा) पिळणकर लिखित कविता व बडबड गीत संग्रहाचे प्रकाशन करण्यात येणार आहे.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कणकवली येथील प्रसिद्ध कवी व स्तंभलेखक अजय कांडर तर प्रमुख वक्ते म्हणून लेखक तथा मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. रुपेश पाटकर, प्रमुख पाहुणे सुप्रसिद्ध शल्यचिकित्सक (सावंतवाडी) डॉ. अमुल पावसकर, समाज साहित्य प्रतिष्ठान सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष मधुकर मातोंडकर उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमात डॉ. पावसकर यांना श्री श्री श्री अवधूतानंद सरस्वती स्वामी महाराज स्मरणार्थ ‘आश्रम पुरस्कार’, कवी अजय कांडर यांना कवयित्री (कै.) आशा पिळणकर स्मृती काव्य पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचे आयोजन अच्युत पिळणकर व परिवार (डेगवे बांदा) यांनी केले आहे.
