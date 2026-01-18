खेड -“डेरवण एनर्जीया फुटबॉल स्पर्धेचे जल्लोषात उद्घाटन ”
खेड - एसव्हीजेसीटी क्रीडांगणावर फुटबॉल खेळणारे खेळाडू.
डेरवण एनर्जीया फुटबॉल स्पर्धेचे जल्लोषात उद्घाटन
१७ वर्ष वयोगटातील मुली; सामने साखळी पद्धतीने खेळवणार
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १८ : डेरवण येथील एसव्हीजेसीटी क्रीडा संकुलात १७ वर्ष वयोगटातील मुलींसाठी डेरवण एनर्जीया फुटबॉल स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेमध्ये हरियाणा, कर्नाटक, गोवा या राज्यांमधून तसेच मुंबई, कोल्हापूर, पुणे, रत्नागिरी अशा जिल्ह्यांमधून एकूण १२ संघ सहभागी झाले आहेत.
या स्पर्धेचे उद्घाटन निवृत्त डेप्युटी सेक्रेटरी (मंत्रालय) उमेश मदन आणि जिल्हा क्रीडाधिकारी विजय शिंदे यांच्या हस्ते नाणेफेक करून स्पर्धेचा आरंभ करण्यात आला. स्पर्धेत पहिल्या दिवसात खेळवण्यात आलेल्या प्रथम सामन्यामध्ये संजीवन एस. ए (ब) विरूद्ध रत्नागिरी यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात ६-० अशा गुणांची कमाई करून संजीवन एस. ए. (ब) या संघाने विजय मिळवला तसेच दुसऱ्या सामन्यात एस ३ सॉकर अॅकॅडमीविरूद्ध फलटण जिमखाना यांच्यामध्ये ५-० अशा गुणांची कमाई करत एस ३ सॉकर अॅकॅडमी संघाने विजय मिळवला.
सर्व सामने हे साखळी पद्धतीने खेळवण्यात येणार आहेत. स्पर्धेमध्ये विजेत्या संघाला रोख पारितोषिक आणि आकर्षक चषक तसेच वैशिष्ट्यपूर्ण कौशल्य दाखवणाऱ्या खेळाडूंना आकर्षक चषक देऊन गौरवण्यात येणार आहे.
चांगले मैदान, चांगली खाण्या-पिण्याची व्यवस्था आणि शिस्तप्रिय वातावरण या फुटबॉल खेळासाठी विशेषतः महिलांसाठी आणि अल्पवयीन मुलींसाठी अत्यंत कमी स्पर्धा होतात. त्यामध्ये रोख पारितोषिके आणि चषक यांचे प्रमाण अत्यल्प असते म्हणून त्यांना प्रोत्साहित करून खेळाची जास्तीत जास्त संधी मिळावी, हा एकमेव उद्देश ठेवून एसव्हीजेसीटी ट्रस्ट सदैव खेळाच्या स्पर्धा भरवत असते, अशी प्रतिक्रिया संस्थेचे क्रीडा संचालक श्रीकांत पराडकर यांनी दिली.
