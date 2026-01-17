नारिगी नदीपात्रातील गाळ उपसा गाळातच
नारिंगी नदीपात्रातील गाळ उपसा गाळातच!
यंदा मात्र प्रक्रिया सुरूच न झाल्याने प्रश्नचिन्ह; गतवर्षी ३१६८ ब्रास उपसा
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. १७ : जगबुडी नदीपात्रातील गाळ उपसा प्रक्रिया वेगाने सुरू असली तरी नारिंगी नदीपात्रातील गाळ उपसा प्रक्रिया अजूनही गाळातच रुतलेली आहे. गतवर्षी नदीपात्रातून ३१६८ ब्रास म्हणजेच ८९६५ घनमीटर गाळ उपसण्यात आला होता. यासाठी नाम फाउंडेशनने पुढाकार घेतला होता. यंदा मात्र गाळ उपसा प्रक्रिया अजूनही थांबलेलीच असून, नेमका गाळ उपसा करणार कधी, असा प्रश्न केला जात आहे.
नारिंगी नदीपात्रातही मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून नारिंगी नदीपात्रातून गाळ उपसण्यात न आल्याने पावसाळ्यात पुराची टांगती तलवार कायम होती. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या सततच्या पाठपुराव्याने गाळ उपसण्यासाठी २ कोटी ८० लाखांचा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर जगबुडीपाठोपाठ नारिंगी नदीपात्रातील गाळ उपसण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली होती. यासाठी दस्तुरखुद्द गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी नाम फाउंडेशनला पुढाकार घेण्यासाठी आग्रह केला होता. त्यानुसार नाम फाउंडेशनने दोन पोकलेन मशिनच्या सहाय्याने नदीपात्रातील गाळ उपसण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.
पावसापूर्वी नारिंगी नदीपात्रातून ३१६८ ब्रास गाळ उपसा करण्यात आल्याने नदीपात्राची खोली वाढली होती. यामुळे पावसाळ्यात पुराच्या पाण्याची टांगती तलवार काहीअंशी दूरही झाली होती. यंदाही जगबुडी पाठोपाठ नारिंगी नदीपात्रातूनही गाळ उपसण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येईल, अशी अटकळ बांधण्यात आली होती; मात्र ती फोल ठरली आहे. प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
