जिल्हास्तरीय रील स्पर्धेत सहभाग घेण्याचे आवाहन
मालवण, ता. १७ : तरुण पिढीमध्ये धर्माबद्दल जागृती निर्माण करण्यासाठी विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल मालवण प्रखंडाच्यावतीने जिल्हास्तरीय रील स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. स्पर्धेचा बक्षीस वितरण सोहळा आंगणेवाडी यात्रेदरम्यान पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे, अशी माहिती विश्व हिंदू परिषदेचे धर्म प्रसारक मालवण प्रमुख अवी सामंत यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
हॉटेल अदिश येथे आयोजित पत्रकार परिषदेला विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष भाऊ सामंत, बजरंग दल मालवण प्रखंड संयोजक गणेश चव्हाण, जिल्हा बजरंग दल संयोजक कृष्णा धुळप्पनवार, जिल्हा सहसंयोजक श्रीराज बादेकर, अमोल गावडे, अनिकेत फाटक, तेजस चव्हाण, प्रसाद हळदणकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. विजेत्यांना अनुक्रमे ११ हजार १११, ७ हजार ७७७, ५ हजार ५५५ रुपये तसेच उत्कृष्ट अभिनेता, अभिनेत्री, बालकलाकार आणि उत्कृष्ट दिग्दर्शक अशी विशेष पारितोषिकेही दिली जाणार आहेत. आंगणेवाडी यात्रेत विश्व हिंदू परिषदेच्यावतीने विशेष कार्यालय थाटले जाणार आहे. यात्रा संपेपर्यंत कार्यकर्ते तेथे उपस्थित राहून भाविकांना हिंदू धर्माच्या कार्याची माहिती देतील, असे भाऊ सामंत यांनी सांगितले. या स्पर्धेसाठी कोकण विश्व हिंदू परिषदेचे अनिरुद्ध भावे, बजरंग दलाचे श्री. ठाकूर यांच्यासह रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग विभागाचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.