झाराप कामळेवीर शाळेत संगणक मार्गदर्शन शिबिर
झाराप कामळेवीर शाळेत
संगणक मार्गदर्शन शिबिर
सावंतवाडी, ता. १८ ः ग्लोबल फाउंडेशनच्यावतीने कुडाळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद पूर्व प्राथमिक शाळा झाराप कामळेवीर या प्रशालेमध्ये आयोजित संगणक शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या प्रशिक्षणांतर्गत तिसरी ते सातवीच्या ७४ विद्यार्थ्यांनी सहभाग दर्शवला.
संगणकाचे प्राथमिक ज्ञान, तसेच वर्ड, पॉवर पॉइंट यांचे प्राथमिक ज्ञान या संगणकाच्या प्रशिक्षणात दिले गेले. ‘ग्लोबल’चे प्रशिक्षक स्वप्नील नाईक यांनी विद्यार्थ्यांना संगणकाची हाताळणी व त्यावरील प्रात्यक्षिके यांचे मार्गदर्शन केले. या प्रशिक्षणाला उपक्रमशील शिक्षक आजगावकर व गोठोस्कर यांनी सहकार्य केले. प्रशिक्षणाच्या समारोप प्रसंगी ‘ग्लोबल’चे व्यवस्थापक प्रसाद परब, शालेय मुख्याध्यापक श्री. कदम, ‘ग्लोबल’चे प्रशिक्षक नाईक, सहाय्यक कर्मचारी गावडे, शालेय शिक्षिका श्रीमती राऊळ, निरवडेकर व आजगावकर आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमप्रसंगी विद्यार्थ्यांनी व मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले. संगणक प्रशिक्षण आयोजित केल्याबद्दल ग्लोबल फाउंडेशनला आभार पत्र देण्यात आले. श्री. आजगावकर यांनी आभार मानले.
