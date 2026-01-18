रोणापालमध्ये बिबट्याच्या वावराने भीतीचे वातावरण
रोणापालमध्ये बिबट्याची
दहशत, बंदोबस्ताची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १७ ः रोणापाल गावात गेले आठ दिवस भर दिवसा बिबट्याचे दर्शन ग्रामस्थांना होत आहे. या रस्त्यावरून शाळेतील मुले, ग्रामस्थ यांची नेहमी येजा सुरू असते. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबतची माहिती ग्रामस्थांनी वनविभागाला दिली, परंतु वनखात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी येऊन केवळ हजेरी लावण्याचे काम केले, बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याचा ठोस असा कोणताही पर्याय त्यांनी राबवला नाही, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात बिबट्या दिसला तरच वनखात्याकडून त्याला जेरबंद करण्यासाठी पिंजरा लावण्यात येईल, असे ग्रामस्थांना सांगण्यात आले. रोणापाल गावातील भर वस्तीत बिबट्या मुक्त संचार करत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वनविभागाने तातडीने बिबट्याच्या बंदोबस्तासाठी पावले उचलावीत, अन्यथा २६ जानेवारीला सर्व ग्रामस्थांना घेऊन आंदोलन करण्याचा इशारा माजी सरपंच प्रकाश गावडे, ग्रामपंचायत सदस्य नंदकिशोर नेमण, तंटामुक्ती अध्यक्ष सुदिन गावडे, माजी ग्रामपंचायत सदस्य मंगेश गावडे यांनी दिला आहे.
