परुळे बाजार ग्रामपंचायतीतर्फे महिलांना आरोग्यविषयी धडे
परुळे बाजार ग्रामपंचायतीतर्फे
महिलांना आरोग्यविषयक धडे
म्हापण, ता. १८ ः परुळे बाजार ग्रामपंचायत येथे ‘महिलास्नेही गाव’ व आरोग्य संवर्धनाच्या दृष्टीने ‘ॲनिमियामुक्त गाव’ अभियानांतर्गत कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.
सरपंच प्रणिती आंबडपालकर, सदस्य प्रदीप प्रभू, ग्रामपंचायत अधिकारी शरद शिंदे, अकरा ते अठरा वयोगटातील युवती, अंगणवाडी सेविका, स्वयंसहाय्यता गटाच्या ‘सीआरपी’, आशा सदस्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. या कार्यक्रमात ॲनिमियाची कारणे, लक्षणे, प्रतिबंधात्मक उपाय, आहारातील लोहयुक्त पदार्थांचे महत्त्व, तसेच नियमित तपासणीचे फायदे याविषयी सहाय्यक ट्रस्ट व ‘यशदा’ यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘ॲनिमिया फ्री इंडिया फोरम’चे प्रशिक्षक मंगेश नेवगे यांनी मार्गदर्शन केले. उपस्थित महिलांना माहितीपर साहित्याचे व बियाणे कीट वितरण करण्यात आले. प्रश्नोत्तर सत्रातून महिलांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. सरपंच आंबडपालकर यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने उद्घाटन झाले. या उपक्रमामुळे महिलांमध्ये आरोग्याबाबत जागरुकता वाढून ॲनिमियामुक्त गाव घडविण्यास हातभार लागेल, असा विश्वास मान्यवरांनी व्यक्त केला.
