‘कातळशिल्प संवर्धन’ लोकचळवळ व्हावी
सतीश लळीत ः कणकवलीत महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे अधिवेशन
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १८ ः अनेक कारणांमुळे धोक्यात आलेला कातळशिल्पांचा प्राचीन वारसा पुढच्या पिढ्यांसाठी टिकवायचा असेल तर केवळ शासनावर अवलंबून न राहता लोकपुरातत्वाच्या संकल्पनेतून शक्य त्या सर्वांनी आणि विशेषत: महाविद्यालयांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. यासाठी आवश्यक ते सर्व तांत्रिक सहकार्य करू, असे प्रतिपादन कातळशिल्प अभ्यासक व ‘घुंगुरकाठी’चे अध्यक्ष सतीश लळीत यांनी कणकवली येथे केले.
अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे ३३ वे दोन दिवसीय वार्षिक अधिवेशन कणकवली महाविद्यालयाच्या पुढाकाराने झाले. या अधिवेशनाला राज्यभरातील तीनशेहून अधिक इतिहासतज्ज्ञांनी उपस्थिती दर्शवली. या अधिवेशनात ‘कोकणातील अश्मयुगीन कातळशिल्पे’ या विषयावर श्री. लळीत यांचे विशेष व्याख्यान आणि सादरीकरण आयोजित केले होते. या विशेष सत्राच्या अध्यक्षस्थानी पाली सुधागड येथील पालीवाला महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुधाकर लहूपचांग होते. यावेळी ज्येष्ठ इतिहासतज्ज्ञ डॉ. अशोक राणा, कोकण इतिहास परिषदेचे अध्यक्ष सदाशिव टेटविलकर, प्राचार्य डॉ. युवराज महालिंगे यांची विशेष उपस्थिती होती. या अधिवेशनाचे स्थानिक सचिव प्रा. डॉ. सोमनाथ कदम यांनी श्री. लळीत यांचे स्मृतीचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.
लळीत म्हणाले, ‘यासाठी केवळ शासनावर विसंबून न राहता ''लोकपुरातत्वा''च्या (पब्लिक आर्किओलॉजी) माध्यमातून कातळशिल्पांची साफसफाई व स्वच्छता करणे, त्यांच्या संरक्षणासाठी सभोवती दगड मांडणे, अशी प्राथमिक कामे जिल्ह्यातील महाविद्यालयांमधील राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय छात्र सेना यांच्यामार्फत केली गेली पाहिजेत. महाविद्यालये यासाठी पुढे आल्यास ‘घुंगुरकाठी’ संस्थेतर्फे त्यांना आवश्यक तांत्रिक मदत केली जाईल.’ यावेळी श्री. लळीत यांचा मान्यवरांच्या हस्ते स्मृतीचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.
कातळशिल्पे महत्त्वाचा मानवी वारसा
श्री. लळीत म्हणाले, ‘अश्मयुगीन मानवसमुहाच्या कलात्मक अभिव्यक्तीचे दर्शन घडविणारी ही कातळशिल्पे महत्त्वाचा मानवी वारसा आहेत. कोकणामध्ये प्रागैतिहासिक काळात कोणत्या संस्कृती नांदल्या, याबाबत प्रागैतिहास मौन आहे. फारसे धागेदोरे मिळत नाहीत, पण सुसरोंडी (गुहागर) आणि कोळोशी (कणकवली) येथील प्रागैतिहासिक गुहांच्या शोधानंतर कातळशिल्पांचा शोध याबाबतीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो; मात्र यासाठी त्यांचे सखोल सर्वेक्षण, संशोधन आणि अर्थान्वयन होणे खूप आवश्यक आहे.’
