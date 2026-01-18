सावंतवाडीत दोघांवर दारुप्रकरणी गुन्हा
सावंतवाडीत दोघांवर
दारूप्रकरणी गुन्हा
सावंतवाडी ः दुचाकीवरून गोवा बनावटीची पंचवीस हजार रुपयांची दारू बेकायदा वाहतूक करताना आढळलेल्या दोघांवर पोलिसांनी कारवाई केली. याप्रकरणी प्रशांत ज्योती गौडा पाटील (वय ३२) व आकाश भीमा मांगनुरे (२६, दोघे रा. पाटील गल्ली, मांगनूर, पोस्ट अकिवाट जिल्हा चिकोडी, बेळगाव, कर्नाटक) यांच्यावर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. यातील संशयित दुचाकीवरून पंचवीस हजार रुपये किमतीची गोवा बनावटीच्या दारूच्या एकूण २४० बाटल्यांची बांदा ते कोल्हापूर अशी वाहतूक करत असताना आंबोली चेकपोस्ट येथे तपासणी पोलिस पथकाला आढळले होते. त्यांच्यावर कारवाई करत बेकायदा दारूचा मुद्देमाल जप्त केला. याप्रकरणी येथील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईत दुचाकीसह ६४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. ही कारवाई हवालदार संतोष गलोले, पोलिस मनीष शिंदे, सचिन चव्हाण यांच्या पथकाने केली.
......................
इन्सुलीत उद्यापासून
पुण्यतिथी कार्यक्रम
बांदा ः इन्सुली गावठणवाडी येथील श्री सद्गुरू राजाराम महाराज मठ येथे महाराजांच्या ६९ व्या पुण्यतिथीनिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. मंगळवारी (ता. २०) सायंकाळी ६.३० वाजता महाराजांच्या स्मारकाकडून त्यांच्या निवासस्थानापर्यंत नामघोषात पालखी सोहळ्याने या तीन दिवसीय उत्सवाचा प्रारंभ होईल. बुधवारी (२१) पहाटे ५.३० वाजता काकड आरती, सकाळी १० वाजता महाराजांच्या पादुकांचे पूजन, दुपारी १२.०० वाजता महाआरती, १ वाजता भाविकांना महाप्रसादाचे वाटप, दुपारी ४ वाजता गोव्यातील नामांकित ओम श्री ब्रह्मा लिंगेश्वर महिला भजन मंडळ (वास्को) यांचा भजनाचा कार्यक्रम, (पुरस्कर्ते-तारा नाईक), सायंकाळी ७ वाजता आरती, रात्री ८ वाजता कलानिकेतन नाट्यमंडळ आणि स्थानिक कलाकारांचे भजन, गुरुवारी (२२) सकाळी १० वाजता श्री सत्यनारायण महापूजा व आरती, दुपारी १२ पासून महाप्रसाद वाटप, सायंकाळी सांस्कृतिक कार्यक्रम, रात्री ९ वाजता कलानिकेतन नाट्यमंडळ, इन्सुली गावठणवाडी यांचे ‘शेवटचो प्रयोग’ हे दशावतार कलाकारांच्या जीवनावर आधारित मालवणी नाटक होणार आहे. या कार्यक्रमांचा लाभ घेण्याचे आवाहन ग्रामस्थांनी केले आहे.
.......................
इन्सुलीत गुरुवारी
माघी गणेश जयंती
बांदा ः इन्सुली खामदेव नाका येथील गणेश मंदिर येथे नवदुर्गा कला, क्रीडा मंडळ आणि कुडवटेंब ग्रामस्थ यांच्या वतीने यंदाचा माघी गणेश जयंती उत्सव उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. बुधवारी (ता. २१) सकाळी ९ वाजता पूजाअर्चा, ब्राह्मण भोजन, गुरुवारी (२२) पहाटे ५ वाजता सत्यविनायक पूजा, सकाळी ८ वाजता ‘श्रीं’ची पूजा, महाआरती आणि तीर्थप्रसाद, दुपारी १ वाजता महाप्रसाद, सायंकाळी भजनाचा कार्यक्रम व रात्री ९ वाजता पार्सेकर पारंपरिक दशावतार नाट्यमंडळ वेंगुर्ले यांचा ‘महाकाली लिंग स्थापना’ हा पौराणिक नाट्यप्रयोग सादर केला जाणार आहे. भाविकांनी उपस्थित राहून दर्शनाचा व महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन नवदुर्गा मंडळ व कुडवटेंब ग्रामस्थांनी केले आहे.