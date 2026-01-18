ताराराणींच्या पराक्रमाचा प्रेरणादायी जागर
ताराराणींच्या पराक्रमाचा प्रेरणादायी जागर
मालवणात तोरसकरांच्या मांडणीने श्रोत्यांच्या अंतःकरणाचा ठाव
‘ताराराणी’च्या इतिहासाने मालवणवासीय मंत्रमुग्ध
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १८ : श्री शिवाजी वाचन मंदिर मालवण यांच्या वतीने आयोजित (कै.) श्रीपाद वाघ पुरस्कृत राजाभाऊ भोसले स्मृती व्याख्यानमालेचे दुसरे पुष्प काल (ता. १७) गुंफण्यात आले. दत्त मंदिर प्रांगणात झालेल्या या कार्यक्रमात ‘मोगल मर्दानी, शिवस्नुषा ताराराणी’ या विषयावर इतिहासाचे तेजस्वी सुवर्णपान पुन्हा एकदा उजळून निघाले.
मुख्य वक्त्या डॉ. ज्योती तोरसकर यांनी महाराणी ताराराणी यांचा पराक्रमाने ओथंबलेला इतिहास अत्यंत प्रभावीपणे मांडला. त्यांच्या अभ्यासपूर्ण मांडणीने आणि धारदार वाणीने श्रोत्यांच्या अंतःकरणाचा ठाव घेतला. त्यांची शैली आणि धगधगत्या इतिहासाचे वर्णन यामुळे प्रत्यक्ष ताराराणींचे व्यक्तिमत्त्व मंचावर अवतरल्याचा भास निर्माण झाला. ताराराणींच्या शौर्याची आणि राष्ट्रनिष्ठेची गाथा ऐकताना उपस्थित श्रोतृवर्ग मंत्रमुग्ध झाला. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून नगरसेविका शर्वरी पाटकर उपस्थित होत्या. सूत्रसंचालन प्रभुदास आजगांवकर यांनी केले. या व्याख्यानमालेला मालवणमधील इतिहासप्रेमी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
