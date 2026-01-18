भारतीय ग्रंथसंपदेचे वाचन आवश्यक
विजय पांचाळ ः वारगाव विद्यालयात पारितोषिक वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १८ : ‘अलीकडच्या शिक्षणात जीवनमूल्ये कमी झालेली दिसतात. व्यावहारिक शिक्षण वाढले असून संवेदनशीलता कमी झालेली प्रकर्षाने दिसते. भारतीय संस्कृतीची ग्रंथसंपदा वाचली पाहिजे. आध्यात्मिक बैठक योग्य बनली, की आयुष्य देखील सुकर बनते,’ असे प्रतिपादन सिंधुदुर्ग लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक विजय पांचाळ यांनी वारगाव येथे केले.
वारगाव विकास मंडळ मुंबई संचलित वारगाव विद्यालयात महादेवशेठ केसरकर यांचा १६ वा स्मृतिदिन आणि वार्षिक बक्षीस वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमाच्या प्रारंभी केसरकर यांच्या पुतळ्याला मान्यवरांच्या उपस्थितीत अभिवादन करण्यात आले. त्यानंतर संस्था कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले.
यावेळी संस्थाध्यक्ष विजय केसरकर, कार्याध्यक्ष सुधाकर नर, वारगाव सरपंच नारायण शेट्ये, शिडवणे सरपंच रवींद्र शेट्ये, साळिस्ते सरपंच प्रभाकर ताम्हणकर, उपाध्यक्ष सुरेश मेस्त्री, अरुण ताम्हणकर, शाळा समिती पदाधिकारी एकनाथ कोकाटे, रवींद्र केसरकर, बापू नर, मनोहर कोकाटे, राजेश जाधव, सुनील कुलकर्णी, उदय दुधवडकर, सुधीर शेट्ये, दिलीप नावळे, महेंद्र केसरकर, शैलेश कोकाटे, राजू पांचाळ, मुख्याध्यापक हनुमंत वाळके, श्रावणी मदभावे, योगेश केसरकर, अनिल कुलकर्णी, सदानंद कानकेकर, संतोष मेस्त्री आदी उपस्थित होते.
मान्यवरांच्या हस्ते या वर्षातील शालेय आणि क्रीडा स्पर्धेतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना भेटवस्तू, सन्मानपत्र व शालेय साहित्य देऊन गौरविण्यात आले. उदय दुधवडकर, श्रावणी मदभावे यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी प्राज फाउंडेशन पुणे यांच्या सहयोगाने सुरू असलेल्या बहुविध कौशल्य अभ्यासक्रम स्टॉलची पाहणी मान्यवरांनी करून त्याबाबतची माहिती विद्यार्थ्यांकडून जाणून घेतली. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष विजय केसरकर यांनी, ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणासोबत क्रीडा, स्पर्धा परीक्षा आणि इतरही बाबतीत मार्गदर्शनासाठी संस्था प्रयत्नशील आहे, असे सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सुधाकर नर यांनी, सूत्रसंचालन श्रीमती कुबडे यांनी केले. आभार हनुमंत वाळके यांनी मानले.