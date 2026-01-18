बालवाडी म्हणजे शिस्त, संस्कारांचे केंद्र
सई काळप ः कुडाळात ‘भगिनी मंडळ’चे स्नेहसंमेलन उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १८ ः बालवाडी शिक्षणाची पहिली पायरी आहे. इथे केवळ मुलांना अक्षर ओळखच शिकवली जात नाही तर शिस्त, सवयी व संस्कार शिकवले जातात, असे प्रतिपादन कुडाळ नगरपंचायत नगरसेविका सई काळप यांनी सावंतवाडी संस्थानच्या बालवाडी स्नेहसंमेलनात केले.
सावंतवाडी संस्थान मराठा समाज संचलित भगिनी मंडळ बालवाडीचे स्नेहसंमेलन शनिवारी (ता. १७) संस्थानच्या येथील मराठा सभागृहात मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष नगरसेविका सई काळप होत्या. यावेळी प्रमुख पाहुणे पालक प्रतिनिधी समीर वेंगुर्लेकर, समाजाचे कार्यकारी विश्वस्त सतीश सावंत, अनुश्री माळगावकर, उपकार्याध्यक्ष शशिकांत गावडे, नरेंद्र सावंत, चिटणीस दिलीप दळवी, खजिनदार किशोर सावंत, संस्था हितचिंतक जितेंद्र पवार, कुडाळ समिती प्रमुख आर. एल. परब, समन्वयक नंदकिशोर गावडे, भगिनी मंडळ बालवाडी महिलाध्यक्ष डॉ. दीपाली काजरेकर, उपाध्यक्ष स्वाती सावंत उपस्थित होते. यावेळी काळप यांनी, भविष्यात शैक्षणिक क्षेत्रात आई-वडील, गुरुंच्या मार्गदर्शनाखाली यशस्वी व्हा, अशा शुभेच्छा दिल्या. स्नेहसंमेलनाच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रम पार पडले. मुलांच्या कलागुणांनी पालक वर्ग मंत्रमुग्ध झाला.
मुलांची कला गौरवास्पद!
काळप म्हणाल्या, ‘आज इथे उपस्थित असलेले चिमुकले पाहून खूप आनंद झाला. मुलांच्या अभ्यासासह त्यांच्या इतर कलागुणांना वाव देण्यासाठी सर्वांचे योगदान फार मोठे आहे. विशेष म्हणजे ही मुले व्यासपीठावर येऊन आपली कला सादर करतात, हे गौरवास्पद आहे. काही मुलं गाणी म्हणतात, नृत्य करतात, अभिनय सादर करतात. हे सर्व बालवयातील मुलांना शिकवणे सोपे काम नाही. त्यासाठी खूप मेहनत करून घ्यावी लागते आणि ही मेहनत सर्व शिक्षकांनी आणि पालकांनीही घेतली आहे.’
