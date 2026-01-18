खेड-खेडमध्ये सकाळ चित्रकला स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
rat18p25.jpg-
18641
खेड ः श्रीमान चंदूलालशेठ हायस्कूल मध्ये पार पडलेल्या चित्रकला स्पर्धेत सहभागी झालेले विद्यार्थी
-rat18p26.jpg-
18642
चित्र रेखाटताना तिसरीतील विद्यार्थीनी.
खेडमध्ये सकाळ चित्रकला
स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
खेड, ता. १८ : सहजीवन शिक्षण संस्थेच्या श्रीमान चंदूलालशेठ हायस्कूल मध्ये ''सकाळ चित्रकला स्पर्धा'' अत्यंत उत्साहात झाली. तालुक्यातील विद्यार्थी मित्रांनी सकाळपासूनच परीक्षा केंद्रावर मोठी गर्दी केली होती. आपल्या कल्पनाशक्तीला कागदावर उतरवण्यासाठी चिमुरड्यांचा उत्साह ओसंडून वाहत होता.
दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही स्पर्धेला विद्यार्थ्यांचा उदंड प्रतिसाद लाभला. विद्यार्थी आपल्या पालकांसह वेळेपूर्वीच केंद्रावर दाखल झाले होते. शाळेचा परिसर विद्यार्थ्यांच्या किलबिलाटाने आणि उत्साहाने भरून गेला होता.या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या लहानग्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या कलेच्या कुंचल्यातून विविध विषयांवर आधारित उत्कृष्ट चित्रे साकारली. विवीध विषयांवर आपल्या भावना व्यक्त केल्या. विद्यार्थ्यांनी वापरलेले आकर्षक रंग आणि त्यांची कल्पकता पाहून उपस्थित शिक्षक व पालकांनी त्यांचे विशेष कौतुक केले. ही स्पर्धा पार पाडण्यासाठी श्रीमान चंदुलाल शेठ हायस्कूलचे स्कूल कमिटी चेअरमन राजेश बुटाला, प्राचार्य विजय मस्के, कलाशिक्षक राकेश देवरुखकर, ज्ञानदीपचे कलाशिक्षक सुनील यादव व श्री समर्थ कृपा इंग्रजी माध्यमाच्या प्रशालेचे कलाशिक्षक विशाल चिनकटे यांचे सहकार्य लाभले.
या स्पर्धेमुळे विद्यार्थ्यांमधील कलात्मकतेला चालना मिळाली असून, विद्यार्थ्यांना विविध चित्रे रेखाटताना आपल्या मनातील भाव कलेच्या माध्यमातून मांडता आले. त्यामुळे सकाळ समुहाचे आभार व्यक्त करते.
- स्वरदा जाधव
विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठी ही स्पर्धा एक उत्तम व्यासपीठ आहे. सुट्टी असूनही मुलांचा असलेला प्रतिसाद पाहून आनंद वाटला.
- राकेश देवरुखकर, कलाशिक्षक, श्रीमान चंदूलालशेठ हायस्कूल
