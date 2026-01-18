राजापूर पालिकेची उद्या विशेष सभा
१८६६१
राजापूर पालिकेची उद्या विशेष सभा
स्थायीसह विषय समिती निवड ः निवडणूक कार्यक्रम जाहीर
राजापूर, ता. १८ : स्थायी समिती व विषय समिती सभापती व समित्यांवर परिषद सदस्याचे नामनिर्देशन करण्यासाठी राजापूर नगरपालिकेची विशेष सभा मंगळवारी (ता. २०) आयोजित करण्यात आली आहे. पालिकेच्या सभागृहात सकाळी ११ वाजता ही सभा होणार आहे. या विशेष सभेचे पीठासन अधिकारी म्हणून पालिकेचे मुख्याधिकारी काम पाहणार आहेत. जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
सभागृहात पूर्ण बहुमत असलेल्या महाविकास आघाडीने उपनगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत बाजी मारल्यानंतर आता या विषय समिती सभापती व सदस्य पदाच्या निवडणुकीत काय होणार, याकडे राजापूरवासीयांचे लक्ष आहे. या सभेत विषय समितींची संख्या ठरविणे, विषय समितीवर परिषद सदस्यांचे नामनिर्देशन करणे, उपाध्यक्ष हे ज्या विषय समितीचे सभापती असतील ती विषय समिती ठरविणे व इतर विषय समितीच्या सभापतिपदाची निवडणूक असा कार्यक्रम होणार आहे. सकाळी ११ ते दुपारी १२ या वेळेत स्थायी समितीच्या सदस्यांची संख्या ठरविणे, विषय समित्यांची संख्या निश्चिती व विषय समित्यांची सदस्य संख्या ठरविणे व उपाध्यक्ष ज्या विषय समितीचा पदसिद्ध सभापती असेल ती समिती ठरविणे, तसेच विषय समित्यांवर परिषद सदस्यांचे नामनिर्देशन करणे, दुपारी १२ ते २ या वेळेत मुख्याधिकारी यांच्याकडे विषय समित्यांच्या सभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी स्वतः नामनिर्देशनपत्र सादर करणे, दुपारी २ ते २.३० नामनिर्देशनपत्रांची छाननी करणे, दुपारी २.३० वा. नंतर वैधरित्या नामनिर्देशित केलेल्या उमेदवारांची नावे जाहीर करणे, दुपारी २.४५ वा. पर्यंत नामनिर्देशनपत्र मागे घेणे, दुपारी २.४५ नंतर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची नावे वर्णानुक्रमे घोषित करणे, दुपारी ३ वा. नंतर आवश्यकतेनुसार विषय समित्यांच्या सभापतिपदाच्या निवडणुकीसाठी मतदान घेणे व निकाल घोषित करणे, दुपारी ३.३० वा. नंतर स्थायी समितीचे गठण करणे, असा कार्यक्रम होणार आहे.
