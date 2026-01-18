वीज कंत्राटींसाठी संघटित लढा देऊ
अशोक सावंत ः कुडाळात कामगार संघाचे त्रैवार्षिक अधिवेशन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १८ ः नशिबाला दोष न देता नशीब सोबत घेऊन पुढे गेल्यास यश दूर नाही. अन्यायाविरोधात आवाज उठवला पाहिजे. महावितरण कामगारांवर अन्याय झाला, त्यावेळी आम्ही संघटितपणे लढा दिला व यशस्वी झालो. भविष्यात सर्वांनी गटबाजी न करता एकत्र यावे, असे प्रतिपादन वीज कंत्राटी कामगारांचे नेते माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अशोक सावंत यांनी त्रैवार्षिक अधिवेशनात आज येथे केले.
महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ संलग्न भारतीय मजदूर संघचे सिंधुदुर्ग जिल्हा अधिवेशन संघटनेचे राज्य नेते सागर पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज येथे पार पडले. यावेळी राज्य पातळीवरील नेते सत्यविजय जाधव, गोपाळ कुलकर्णी, कृष्णांत बच्चेपाटील, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य संभाजी उर्फ आनंद लाड, जिल्हाध्यक्ष संदीप बांदेकर, दिनेश तांबे, मोहन गावडे, सचिन राघव, सर्वेश राऊळ, संजय गोवेकर, महेश राऊळ तसेच महानिर्मिती महापारेषण महावितरण विभागात काम करणारे जिल्ह्यातील वीज कंत्राटी कामगार उपस्थित होते
श्री. सावंत म्हणाले, "कोणतेही यश मिळवायचे असेल तर संघटनेशिवाय पर्याय नाही गेली. कित्येक वर्षे आम्ही लढा लढत असताना एकाच वेळी साडेपाचशे वीज कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न खासदार नारायण राणे यांच्या माध्यमातून मार्गी लावले. भविष्यात जे जे प्रश्न असतील ते सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत."
सागर पवार यांनी, कोणत्याही परिस्थितीत संघटित लढा फार महत्त्वाचा आहे. आपली संघटना अधिक भक्कम कशी होईल, यासाठी काम करण्याची गरज व्यक्त केली. सत्यविजय जाधव यांनी, कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न सुटले पाहिजेत तर एकजूट महत्त्वाची आहे, असे सांगितले. आनंद लाड यांनी कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर प्रयत्न चालू असल्याचे सांगितले. संदीप बांदेकर यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी आनंद लाड व नूतन जिल्हाध्यक्ष बांदेकर यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
