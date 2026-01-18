दापोली-दापोलीत विद्यार्थी चित्रकला स्पर्धेत दंग
दापोली ः इंदिराबाई वामन बडे कर्णबधिर विद्यालयाचा विद्यार्थी चित्र काढण्यात गुंग झाला होता.
दापोली येथील ज्ञानदीप प्राथमिक विद्यामंदिर येथे स्पर्धेत सहभागी झालेले विद्यार्थी.
दापोली, ता. १८ ः विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला रंगांची उधळण करण्याची संधी देणारी सकाळ चित्रकला स्पर्धा दापोली येथे मोठ्या उत्साहात झाली. दापोली येथील ज्ञानदीप प्राथमिक विद्यामंदिर हे स्पर्धा केंद्र म्हणून निवडण्यात आले होते.
या स्पर्धेच्या पहिल्या सत्रात सकाळी ९ ते १०.३० या वेळेत इयत्ता ५ वी ते १० वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन गटांत स्पर्धा घेण्यात आली. दुसऱ्या सत्रात ११.३० ते १२.३० या वेळेत इयत्ता १ ली ते ४ थीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन गटांत स्पर्धा पार पडली. तालुक्यातील विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. या स्पर्धेचे विशेष आकर्षण म्हणजे इंदिराबाई वामन बडे कर्णबधिर विद्यालय येथील सर्व गटांतील विद्यार्थ्यांचा सहभाग. सर्व विद्यार्थी रंग, ब्रशच्या विश्वा रंगून गेले होते. स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनासाठी ज्ञानदीप संस्थेचे सचिव सुजय मेहता, मुख्याध्यापक महेश शिंदे, मनोज ढगे, विवेक कुंभार, आर्या कालेकर, रवींद्र गायकर, पूजा पाटोळे, विश्वास नाईकवाडी, पूर्वा महाडिक, वैभवी नांदगावकर, सचिन दवंडे, शैला करावडे, नेहा गायकर, क्रांती नाईकवाडी, विजय पारकर, वैष्णवी राळे, विजय पवार या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे उत्तम सहकार्य लाभले.
लांजा ः लांजा केंद्रावर आयोजित चित्रकला स्पर्धेत सहभागी विद्यार्थ्यांसह शिक्षक.
लांजा चित्रकला स्पर्धा उत्साहात
लांजा, ता. १८ ः चित्रकला स्पर्धेला लांजा शाळा येथील केंद्रावर विद्यार्थ्यांनी उदंड प्रतिसाद दिला. वेरळ शाळेतील केंद्रावर चार गटात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांनी विविध विषयावर सुंदर चित्रे काढली.
या वेळी मुख्याध्यापिका सौ. श्रद्धा कुलकर्णी, सौ. सुचेता कांबळे, विजय कदम, सौ. रिद्धी शेटये, मारुती शिंदे, दत्ताराम गोरे, सौ. मानसी रेडीज, अनंत कदम, सौ. शीतल रावळ, सौ. समिक्षा सावंत, संदीप कदम, महेंद्र गावडे, नंदकुमार भागवत, सुप्रिया कांबळे, प्रकाश हर्चेकर यांचे सहकार्य लाभले.
