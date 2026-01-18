‘सकाळ’ चित्रकला स्पर्धेत जामसंडेमध्ये विद्यार्थी मग्न
जामसंडे ः येथील केंद्रावर चित्र रेखाटण्यात मग्न असलेले विद्यार्थी. (छायाचित्र ः संतोष कुळकर्णी)
‘सकाळ’ चित्रकला स्पर्धेत
जामसंडेमध्ये विद्यार्थी मग्न
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १८ ः ‘सकाळ’ माध्यम समुहाच्यावतीने घेण्यात आलेल्या राज्यव्यापी ‘सकाळ चित्रकला स्पर्धे’मध्ये जामसंडे येथील श्रीराम मोरेश्वर गोगटे माध्यमिक विद्यामंदिर या परीक्षा केंद्रावर एकूण ४०९ विद्यार्थी सहभागी झाले. परिसरातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी स्पर्धेत सहभाग घेतला.
जामसंडे येथील परीक्षा केंद्रावर झालेल्या पहिली-दुसरीच्या ‘अ’ गटात १५१, तिसरी-चौथीच्या ‘ब’ गटात १६३, पाचवी ते सातवीच्या ‘क’ गटात ७२ तर आठवी ते दहावीच्या ‘ड’ गटात २३ अशा एकूण ४०९ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. स्पर्धेत परिसरातील माध्यमिक व प्राथमिक शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग दर्शविला. परीक्षा केंद्रावर ‘सकाळ’चे तालुका बातमीदार संतोष कुळकर्णी यांनी काम पाहिले. स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी श्रीराम मोरेश्वर गोगटे माध्यमिक विद्यामंदिरचे मुख्याध्यापक सुनील जाधव, येथील शेठ म. ग. हायस्कूलचे मुख्याध्यापक प्रवीण खडपकर, कला शिक्षक राजेंद्र कोयंडे, प्राथमिकच्या वैभवी जोग, रेश्मा गावकर, राजश्री मोंडकर आदींनी सहकार्य केले.
